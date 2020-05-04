04 - 10 Mayıs 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 04 - 10 Mayıs haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

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04 - 10 Mayıs haftasının astrolojik etkileri
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Haftanın en önemli etkisi 7 Mayıs’ta Akrep burcunda yaşayacağımız Dolunay olacak. 22 Mayıs’taki İkizler Yeniay’ına kadar sürecek bu dönemde Akrep burcu ile ilgili konular su yüzüne çıkıcak, duygusal yoğunluğu olan durumlar yaratacak ve birtakım başlangıç veya bitişlere sebep olabilecektir. Akrep burcu krizli konular, gizli ve derinde kalmış konular, yine gizli ve derinden hareket etmek, tutku ve kıskançlık konuları ile alakalıdır. Dolunay derecesine Merkür’ün bir karşıt açısı bulunuyor ve Dolunay haritanın iletişim evinde gerçekleşiyor. Bu da yine bilgi ve haber alma/verme temasına vurgu yapıyor. Bu dönemde hoşumuza gitmeyecek, gizlide kalmış bilgiler yüzeye çıkıp bizi karar vermek konusunda zorlayabilir. Olumlu anlamda Akrep burcu dönüşüm ve iyileşme ile alakalıdır. Ayrıca Dolunay derecesine Balık burcu’ndaki Neptün’den bir üçgen açı mevcut. Birtakım krizlerle birlikte bir iyileşmenin de başlayabileceğini öngörmek yanlış olmaz. Dolunay’ın yöneticisi Kova burcunda, haritanın sağlık ve çalışma evinde. Ayrıca Harita yükseleni de sağlıkla ilişkili olan Başak burcunda. Kriz ve iyileşme konularının genel atmosferi sağlık ve iş hayatıyla yakından alakalı olacak gibi görünüyor.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

İkili ilişkilerde hem hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz hem de romantik zamanlar geçirebileceğimiz günler olacak. Açının etkisi itibariyle hayal kırıklıklarına daha açık bir dönem. Ayrıca egosal çıkışlara ve düşüncelerimiz üzerinde daha katı olduğumuz bir günde olabiliriz. Bencilce davranmamaya çalışmakta fayda var.

Salı

Ay, Terazi burcunda. İkili ilişkilerde denge ve uyum konularının ön plana çıktığı bir gün. Ayrıca Ay’ın Venüs ile yapmış olduğu uyumlu açı oldukça yumuşak ve güzel hisler yaşayabileceğimiz bir güne işaret ediyor. İkili ilişkilerle ilgili aksiyonlar almak için değerlendirilebilir.

Çarşamba

Bir önceki günün yumuşaklığı bu gün malesef yok. Sabah güne sevimsiz sorumluklar ve motivasyon düşüklükleri ile başlayabiliriz. Ay huzursuz olduğu Akrep burcuna geçiş yapıyor.

Perşembe

Dolunay günü! Yazının başında yazdığım etkilerini en net hissettirdiği gün olacak. Ayrıca bu günlerde okuduğumuz sözler, izlediğimiz veya duyduğumuz şeyler bize belli bilişsel farkındalıklar yaratabilir.

Cuma

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor ve iyimserliğimiz artıyor. Gün boyu sorumluluklarımızın artabileceği, disipline olmak için de motivasyonumuzun arttığı bir gündeyiz.

Cumartesi

Yine işittiğimiz sözler bu günlerde bizim üzerimizde güçlü duygusal etkiler bırakabilir, dönüştürücü etkilerde bulunabilir. Yeraltında kalmış birtakım bilgiler ortaya çıkıp kararlarımızı etkileyebilir. Duygularımızın hassas ve abartılı olabileceği bir gündeyiz.

Pazar

Düşüncelerimiz iyimser, yukarıdaki etkilerin de üzerine iletişim kanalıyla bize gelenler derinliği olan, bize yeni görüşler katan bilgiler olacak. Ayrıca duygusal açıdan hassas olacağımız bir gün. Yaratıcılığımız ve romantizmimiz yüksek. Bu günleri dinlenmek, gevşemek ve iyileşmek için değerlendirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar dilerim.

Günlük burç yorumları! (4 Mayıs 2020 Pazartesi)
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Bir arkadaşınızın patavatsızlığı yüzünden bugün canınızı sıkılabilir. Ancak bu kişinin kötü bir niyeti olmadığından, sadece düşüncesizlik yaptığından emin olabilirsiniz.

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