Zümrüt taşının özellikleri nelerdir?

Eşsiz güzelliği ve yeşilin bin bir tonunu barındırmasının yanında Zümrüt taşı, aşkın ve sadakatin temsili ve koruyucu olarak her zaman yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz mücevherlerden…

Zümrüt taşının özellikleri nelerdir?
Moda
07 Şubat 2022 Pazartesi

Zümrüt nedir?

Beril mineralinin bir çeşidi olan bu taş, elmas, yakut ve safirle beraber en değerli 4 taştan biri sayılıyor. Onu yüksek miktarda krom ve vanadyum atomlarından kaynaklanan yeşil rengiyle tanıyabilirsiniz. Tipik olarak doğada altıgen şeklindedir ve açıktan koyuya birbirinden çekici yeşil tonlarıyla bulunabilir.


‍Zümrüt taşının tarihçesi

Zümrüt geçmişte birçok kraliyetin taçlarını süsledi ve Kral Charlemagne, Aristoteles ve Büyük İskender tarafından güçlü bir tılsım olarak kullanıldı. İnkalar tarafından tapılan ve Keldaniler tarafından bir tanrıçanın evi olduğuna inanılan bu mistik taşı Mısırlılar, Bilgelik Tanrısı Thoth'un bir armağanı olan sonsuz yaşamın bir sembolü olarak görüyorlardı.


Zümrüt ne anlama gelir?

Zümrüt taşının anlamı oldukça derindir ve gördüğümüzden çok daha fazlasını ifade eder. Hint kültürü, Zümrüt kelimesinin "büyüyen şeylerin yeşili" anlamına gelen Sanskritçe Marakata'dan ve yeşil taş anlamına gelen Farsça Smaragdus kelimesinden türetildiğini belirtir.


Fethedilemez taş: Pırlanta
Fethedilemez taş: Pırlanta

Zümrüt taşının faydaları nelerdir?

Çoğu zaman, insanlar olumsuz şeyler düşünürler ve aşkla ilgili konularda kalplerinin kapılarını kapatırlar ve Zümrüt tam da burada devreye girer. Kalp çakrası üzerinde en çok etkili olan taş olarak bilinir. Kişinin kendi duygularını daha iyi anlamasını ve kendini iyi duygulara daha çok açmasını sağlar.


‍‍"Doğanın tüm yeşili bir Zümrüt içinde yoğunlaşmıştır"

Mayıs ayının doğum taşı olarak yeniden doğuşun sembolü olan zümrüdün sahibine öngörü, iyi şans ve gençlik verdiğine inanılır. "Smaragdus" kelimesinden türetilen zümrüt, Yunanca'da tam anlamıyla "yeşil" anlamına gelir.


Aşkın ve sadakatin yeşili

Her zaman aşkın zarif bir göstergesi olan Zümrüt taşı, bu unvanı oldukça haklı sebeplerde kazanmış. Zümrüt, “başarılı aşkın taşı” olarak bilinir. Sadakat getirir ve içsel bir mutluluk sağlar. Koşulsuz sevgiyi, birliği güçlendirir ve dostluğu teşvik eder. İlişkiyi dengede tutar ve renk değiştirirse sadakatsizliğe işaret edebilir. Zümrüt, kalp çakrasını uyarır, fiziksel kalbin yanı sıra duygular üzerinde de iyileştirici bir etkiye sahiptir. Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengeyi sağlar, yaşamın her alanına uyum getirir. Niyete odaklanarak ve bilinci yükselterek, olumlu eylemleri getirir, olumsuzlukları ortadan kaldırır ve hayattan sonuna kadar zevk alma yeteneğini artırır.


Referanslar:

"Emerald Healing Properties". Şuradan alındı: https://www.charmsoflight.com/emerald-healing-properties

"Emerald: Meaning, Healing Properties and Power" Şuradan alındı: https://www.mycrystals.com/meaning/emerald-meaning


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