Zorlu PSM, Dijital Sahne projesiyle karşımızda

Zorlu PSM, Dijital Sahne projesiyle kült tiyatro eserlerini modernleştirerek sahneliyor. Proje kapsamındaki oyunlar Youtube üzerinden ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor.

Zorlu PSM, Dijital Sahne projesiyle karşımızda
Yaşam
22 Ocak 2021 Cuma

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, başlattığı Dijital Sahne etkinliği sayesinde dünyaca ünlü klasik tiyatro oyunlarına modern bir soluk getiriyor ve ücretsiz bir şekilde izleyiciyle buluşturuyor. Şu ana kadar Zorlu PSM Youtube kanalında yayınlanan oyunlar arasında Hamlet, Martı ve Nora-Bir Bebek Evi yer alıyor.





Dijital Sahne ilk gösterimini 7 Ocak tarihinde Shakespeare'in dünyada en çok sahnelenen oyunu Hamlet ile yaptı. İbrahim Çiçek yönetmenliğindeki oyunda Hamlet'e Cem Yiğit Üzümoğlu, Ophelia'ya Damla Sönmez hayat verdi. Dilerseniz oyunu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.





Serinin devamında ise 14 Ocak'ta Anton Çehov'un eserlerinden Martı sahneye taşındı. Nina ve Treplev karakterlerini ise yetenekli oyuncular Öykü Karayel ve Selahattin Paşalı canlandırdı. Oyunu izlemek isterseniz buraya tıklayarak Zorlu PSM'nin Youtube kanalına ulaşabilirsiniz.





Dijital Sahne'de son olarak 21 Ocak tarihinde Nora - Bir Bebek Evi yayınlandı. Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen'in Danimarka Kraliyet Tiyatrosu'nda da sergilenen ünlü oyununda bu sefer Nilperi Şahinkaya ve Bora Akkaş sahnedeydi. Oyunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Haber: Dilara Koru

Fotoğraflar: Zorlu PSM Instagram hesabı

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