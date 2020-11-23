Zeytinyağlı mandalinalı pırasa ile mandalina soslu karabuğday

Hazır mandalina mevsimindeyken Müjgan Yurtseven'in bu lezzetli tarifini denemeye ne dersiniz?

Zeytinyağlı mandalinalı pırasa ile mandalina soslu karabuğday
Yaşam
23 Kasım 2020 Pazartesi

Mandalina suyuyla pişen zeytinyağlı pırasa ve yemeğin dibinde kalan nefis mandalinalı sosuyla lezzetlenen karabuğdaylı sağlıklı yemeği hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.


Sunumda kullandığım mikro yeşillikler, mor havuç tohumlarıyla yetiştirdiklerimden...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 700 gr pırasa, ince olanlardan

  • 1 orta boy havuç

  • 1/2 bardak zeytinyağı

  • 5 - 6 adet mandalina

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 bardak karabuğday

  • Yeteri kadar kaynar su, ayrıntı tarif içinde

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 4 yemek kaşığı file badem, kavrulmuş




Yapılışı:

*Pırasaları ayıklayıp bol suda yıkayarak 10 cm uzunluğunda doğrayın. Havucun kabuğunu kazıyarak pırasaların boyutunda olacak gibi doğrayın (fotoğraftaki gibi). Mandalinaların suyunu sıkın (200 ml lik 1 bardak dolusu).


*Pırasa ve havuçları geniş bir tencereye yerleştirin, zeytinyağını ekleyip orta ateşte 3 - 4 dakika soteleyin. Mandalina suyu, tuz ve karabiberi ilave edin. Orta ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin (pırasalar ince olduğundan bu süre yeterli oluyor). Pişen pırasa ve havuçları delikli kaşık yardımıyla bir tabağa geçirin (yemeğin dibinde kalan sosunu karabuğdayı ıslatmak için kullanıyoruz).


*Karabuğdayları cam bir kaba alın. Üzerine yemeğin suyundan ve sıcak su ekleyin (yemeğin suyu ve kaynar su toplamda 1,5 bardak olmalı). Üzerini streç film ile kaplayıp suyunu çekene kadar oda ısısında bekletin (1,5 - 2 saatte suyunu tamamen çekiyor), gerekirse damak tadınıza göre tuz ekleyip karıştırın.


*Tabağa pırasa ve havuçları yerleştirip üzerlerine file bademleri serpin, yanında karabuğday ve dilediğiniz mikro yeşilliklerle servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...






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