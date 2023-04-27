Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Zeytinyağlı kuru börülce yemeği için malzemeler:

100 ml zeytinyağı

1 baş sarımsak, doğranmış

300 gr şeker domates

Yarım kg kuru börülce, haşlanmış ölçü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su, 400 ml

1 limon suyu

8 - 9 dal maydanoz

Zeytinyağlı kuru börülce yemeği yapılışı:

*Zeytinyağının yarısını tencereye alın, sarımsakları ilave edip kokusu çıkana kadar soteleyin. Domatesleri ekleyip 3 - 4 dakika daha soteleyin. Haşlanmış kuru börülce, karabiber, tuz ve sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte börülce yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Ocağı kapattıktan sonra kalan zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Ilık veya soğuk olarak tüketeceğiniz zaman üzerine doğranmış maydanoz serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…