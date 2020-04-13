Zeytinyağlı enginar yaprağı dolması nasıl yapılır?

Çerez niyetine tüketebileceğiniz hem sağlıklı hem lezzetli zeytinyağlı enginar yaprağı dolması tarifi...

Mevsiminde;

Nisan ayı boyunca Ege yöresinde sakız enginarlar tarlalarda boy gösteriyor. Her ne kadar evde olsak da en azından internetten sipariş verebilme şansımız var. Geçen hafta Urla’dan gelen bütün enginarların çanaklarını salata, saplarını turşu ve atmaya kıyamadığım dış yapraklarıyla aşağıda tarifini verdiğim bol otlu zeytinyağılı dolmasını yaptım. Hatta fazla kalan yaprakları yıkayıp iyice kurutarak ilerleyen zamanlarda kullanmak üzere kilitli poşetlerde dondurucuya yerleştirdim. Çerez niyetine tüketebileceğiniz bu lezzeti deneyin derim. Bu arada çanaklarla hazırladığım salata ve saplarıyla kurduğum turşu tariflerini ilerleyen günlerde paylaşırım.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama + pişirme süresi: 1 saat

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 bardak osmancık pirinç + 1 çay kaşığı tuz + 1 lt sıcak su

5-6 sap taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 büyük limon

Yarım bardak zeytinyağı

Yarım bardak sıcak su

7 adet enginarın dış yaprakları (yıkayıp süzgeçte bekletin)

1,5 su bardağı sıcak su





Zeytinyağlı enginar yaprağı dolması yapılışı:

Pirince tuz ve sıcak suyu ekleyip kenarda bekletin. Bu arada taze soğan ve yeşillikleri yıkayıp incecik doğrayın. Zeytinyağının yarısını tencereye alıp ocağı orta ateşe ayarlayın. Doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Kenarda beklettiğiniz pirinçleri bol sudan geçirin, soğanlara ilave ederek 3-4 dakika daha kavurun. Karabiber, tuz ve yarım bardak sıcak suyu ilave edin, suyunu çekene kadar tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra maydanoz, dereotu, kuru nane ve yarım limon suyunu ilave edip karıştırın. Yaprakların yarısına 1 er tatlı kaşığı pirinçli karışımdan pay edin, diğer yaprakları midye gibi üzerlerine kapatın (fotoğraftaki gibi), yaprak dolmalarını yayvan bir tencereye yan yana yerleştirin (dolmalar tek sıraya sığmadığından ikinci sıra yaptım). Limonun diğer yarısını dilimleyip dolmaların üzerine yerleştirin, kalan zeytinyağını da ilave ederek üzerlerine dolma taşı veya ısıya dayanıklı küçük tabak yerleştirin. 1,5 bardak sıcak suyu tencerenin kenarından akıtarak kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…