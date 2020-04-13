Zeytinyağlı enginar yaprağı dolması nasıl yapılır?

Çerez niyetine tüketebileceğiniz hem sağlıklı hem lezzetli zeytinyağlı enginar yaprağı dolması tarifi...

+ Sonra Oku
Zeytinyağlı enginar yaprağı dolması
Bütün Yazıları

Mevsiminde;

Nisan ayı boyunca Ege yöresinde sakız enginarlar tarlalarda boy gösteriyor. Her ne kadar evde olsak da en azından internetten sipariş verebilme şansımız var. Geçen hafta Urla’dan gelen bütün enginarların çanaklarını salata, saplarını turşu ve atmaya kıyamadığım dış yapraklarıyla aşağıda tarifini verdiğim bol otlu zeytinyağılı dolmasını yaptım. Hatta fazla kalan yaprakları yıkayıp iyice kurutarak ilerleyen zamanlarda kullanmak üzere kilitli poşetlerde dondurucuya yerleştirdim. Çerez niyetine tüketebileceğiniz bu lezzeti deneyin derim. Bu arada çanaklarla hazırladığım salata ve saplarıyla kurduğum turşu tariflerini ilerleyen günlerde paylaşırım.

 

Servis: 4 kişilik

Hazırlama + pişirme süresi: 1 saat

 

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 bardak osmancık pirinç + 1 çay kaşığı tuz + 1 lt sıcak su
  • 5-6 sap taze soğan
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 büyük limon
  • Yarım bardak zeytinyağı
  • Yarım bardak sıcak su
  • 7 adet enginarın dış yaprakları (yıkayıp süzgeçte bekletin)
  • 1,5 su bardağı sıcak su


 

Zeytinyağlı enginar yaprağı dolması yapılışı:

Pirince tuz ve sıcak suyu ekleyip kenarda bekletin. Bu arada taze soğan ve yeşillikleri yıkayıp incecik doğrayın. Zeytinyağının yarısını tencereye alıp ocağı orta ateşe ayarlayın. Doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Kenarda beklettiğiniz pirinçleri bol sudan geçirin, soğanlara ilave ederek 3-4 dakika daha kavurun. Karabiber, tuz ve yarım bardak sıcak suyu ilave edin, suyunu çekene kadar tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra maydanoz, dereotu, kuru nane ve yarım limon suyunu ilave edip karıştırın. Yaprakların yarısına 1 er tatlı kaşığı pirinçli karışımdan pay edin, diğer yaprakları midye gibi üzerlerine kapatın (fotoğraftaki gibi), yaprak dolmalarını yayvan bir tencereye yan yana yerleştirin (dolmalar tek sıraya sığmadığından ikinci sıra yaptım). Limonun diğer yarısını dilimleyip dolmaların üzerine yerleştirin, kalan zeytinyağını da ilave ederek üzerlerine dolma taşı veya ısıya dayanıklı küçük tabak yerleştirin. 1,5 bardak sıcak suyu tencerenin kenarından akıtarak kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 30 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis edin.

 

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Patatesli ve tulum peynirli pankek
Patatesli ve tulum peynirli pankek
Damla sakızlı mahlepli paskalya keki
Damla sakızlı mahlepli paskalya keki
Domatesli pirinç
Domatesli pirinç
Krem peynirli ve enginarlı spaghetti
Krem peynirli ve enginarlı spaghetti
Bademli portakallı irmik helvası 
Bademli portakallı irmik helvası 
Yoğurtlu pırasa
Yoğurtlu pırasa
Kuzu etli arapsaçı yemeği
Kuzu etli arapsaçı yemeği
Küflü peynirli enginarlı salata
Küflü peynirli enginarlı salata

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X