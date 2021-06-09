Servis: 28 cm'lik yuvarlak tepsi

Hazırlama & mayalama süresi: 50 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Zeytinli taze otlu mayalı çörek için malzemeler:

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, tepsiye sürmek için

1 paket instant maya

1 bardak ılık su

1 tatlı kaşığı bal

1 yumurta

Yarım bardak zeytinyağı

1 bardak tam buğday unu

3 bardak çok amaçlı normal un

1 çay kaşığı tuz

1 bardak siyah zeytin, çekirdekleri çıkartılmış ölçü

4 sap taze soğan, incecik doğranmış

4 sap taze sarımsak, incecik doğranmış

1 tatlı kaşığı kekik

Üzerine;

1 yumurta

1 tatlı kaşığı susam

Zeytinli taze otlu mayalı çörek yapılışı:

*Tepsiye 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürerek hazırda bekletin.

*Maya, ılık su ve balı yoğurma kabına alarak üzerini streç film ile kaplayın, kabarıp üzerinde baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekletin. Mayalı karışıma yumurta ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

*Unları ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin, hamur toparlanıncaya kadar yoğurun (bu aşamada tok olan hamur zeytin ve otlar eklenince yumuşak bir kıvam alıyor). Hamura zeytin, soğan, sarımsak ve kekiği ekleyip yoğurarak yağlanmış tepsiye yayın.

*Hızlı mayalama için fırın ısısını alt-üst konumda 50 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. İki misli hacime ulaşana kadar yaklaşık 30 dakika fırında beklettikten sonra tepsiyi fırından çıkartın, hamurun üzerine bastırmadan çırpılmış yumurtayı sürün ve susam serpin (bu arada fırını 180 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayın).

*Isınmış fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...