Zeytinli taze otlu mayalı çörek

Zeytinli ve taze otlu yumuşacık leziz pideyi kahvaltı sofralarınız için veya yemek öncesi atıştırmalık olarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Zeytinli taze otlu mayalı çörek
Yaşam
09 Haziran 2021 Çarşamba

Servis: 28 cm'lik yuvarlak tepsi

Hazırlama & mayalama süresi: 50 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika


Zeytinli taze otlu mayalı çörek için malzemeler:

250 ml lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, tepsiye sürmek için

  • 1 paket instant maya

  • 1 bardak ılık su

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 yumurta

  • Yarım bardak zeytinyağı

  • 1 bardak tam buğday unu

  • 3 bardak çok amaçlı normal un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 bardak siyah zeytin, çekirdekleri çıkartılmış ölçü

  • 4 sap taze soğan, incecik doğranmış

  • 4 sap taze sarımsak, incecik doğranmış

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Üzerine;

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı susam




Zeytinli taze otlu mayalı çörek yapılışı:

*Tepsiye 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürerek hazırda bekletin.


*Maya, ılık su ve balı yoğurma kabına alarak üzerini streç film ile kaplayın, kabarıp üzerinde baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bu şekilde bekletin. Mayalı karışıma yumurta ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.


*Unları ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin, hamur toparlanıncaya kadar yoğurun (bu aşamada tok olan hamur zeytin ve otlar eklenince yumuşak bir kıvam alıyor). Hamura zeytin, soğan, sarımsak ve kekiği ekleyip yoğurarak yağlanmış tepsiye yayın.


*Hızlı mayalama için fırın ısısını alt-üst konumda 50 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin. İki misli hacime ulaşana kadar yaklaşık 30 dakika fırında beklettikten sonra tepsiyi fırından çıkartın, hamurun üzerine bastırmadan çırpılmış yumurtayı sürün ve susam serpin (bu arada fırını 180 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayın).


*Isınmış fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.