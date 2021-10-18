Zeytinli susamlı rulo poğaça

Zeytinli, bol susamlı ve cevizli rulo çörekler kıyır kıyır lezzetiyle kahvaltı sofraları veya çay saatlerine çok yakışıyor... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Zeytinli susamlı rulo poğaça
Yaşam
18 Ekim 2021 Pazartesi

Servis: 8 - 10 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Zeytinli susamlı rulo poğaça için malzemeler:

İç harcı için;

  • 150 gr zeytin ezmesi

  • 50 gr ceviz içi

  • 30 gr kavrulmuş susam

  • 4 - 5 sap taze kekik

Hamuru için;

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 75 gr tereyağı, eritilmiş

  • Yarım bardak sıvı yağ

  • 1 bardak yoğurt

  • 1 yumurta + 1 yumurta akı

  • 3,5 - 4 bardak un

  • 1 paket kabartma tozu

  • Yarım çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • 1 yumurta sarısı

  • 2 yemek kaşığı susam




Zeytinli susamlı rulo poğaça yapılışı:

İç harcı için;

Zeytin ezmesi, iri parçalara ayrılmış ceviz içi, kavrulmuş susam ve kekiği karıştırıp kenarda bekletin.


Hamuru için;

Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve yumurtaları yoğurma kabına alarak el çırpıcısı ile karıştırın.


*Unun 3,5 bardağı, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin, bir yandan yoğurmaya başlayın. Gerekirse yarım bardak unu da ekleyin (hamur yumuşak ama ele yapışmayan kıvamda olmalı!)


*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hamuru iki eşit parçaya ayırın, ilk hamuru 20*30 cm boyutunda olacak gibi merdaneyle açın. Zeytinli harcın yarısını hamurun üzerine kenarlardan üçer cm pay bırakıp yayın, geniş kenardan başlayarak gevşek rulo yapıp birleşme yeri altta kalacak gibi tepsiye yerleştirin, diğer hamura da aynı işlemi uygulayın.


*Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.


*175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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