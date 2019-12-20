Zencefilli kurabiye ev mahallesi

Müjgan Yurtseven'den yeni yıla özel nefis zencefilli kurabiye tarifi...

+ Sonra Oku
Zencefilli kurabiye ev mahallesi
Bütün Yazıları

Yeni yıla girerken çocuklarla yapabileceğiniz eğlenceli, öğretici ve lezzetli kurabiyeler…

 

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 15 dakika

Süsleme süresi: 1 saat

 

 

Malzemeler:

  • 250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
  • 3,5 bardak un
  • 1 yemek kaşığı zencefil
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1/2 çay kaşığı karbonat
  • 1 tutam tuz
  • 85 gr tereyağı
  • 1/2 bardak toz şeker
  • 1 adet büyük boy yumurta
  • 1/4 bardak pekmez

 

İcing melzemeleri:

  • 1 yumurta akı
  • 250 gr pudra şekeri
  • 1/2 çay kaşığı krem tartar
  • 1 paket vanilya

 

  • 18 cm çapında 6 cm yüksekliğinde strafor
  • 30 cm çapında kare kalın karton, straforu yerleştirmek için
  • Renkli şeker hamurları
  • Süs şekerleri
  • Hindistan cevizi rendesi

 

Yapılışı:

*Un, zencefil, tarçın, karbonat ve tuzu elekten geçirip kenarda bekletin.

*Tereyağı ve toz şekeri el mikseri veya stand miksere alarak kremamsı hale gelene kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ilave ederek 3-4 dakika daha çırpın.

*Kuru malzemeleri sıvı malzemelere yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Toparlanan hamuru mikser kabından alarak elinizle 3-4 dakika kadar yoğurun, eğer ihtiyaç duyarsanız 2-3 yemek kaşığı unu kontrollü olarak ekleyin (hamur ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda olmalı). Hamuru buzdolabı poşetine alarak yassılaştırın ve en az 1 saat buzdolabında dinlendirin (bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz).

*Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahta yarım cm inceliğe gelene kadar merdane ile açın. Ev kalıbından fazla olmak şartıyla, çam ağacı, geyik kardan adam gibi arzu ettiğiniz kalıplarla keserek fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 

*10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin (sıcakken yumuşak olan kurabiyeler soğuyunca sertleşeceklerdir).

 

 

İcing hazırlığı için; Yumurta akı, pudra şekeri, krem tartar ve vanilyayı mikserle 7-8 dakika çırpın, kabı ters çevirdiğinizde akmıyorsa kıvamını almış demektir. 

*İcingi bekletmeden 2 sıkma torbasına alın ve hava almayacak gibi üstten sıkıca kapatıp buzdolabına alın.

*Arzu ederseniz şeker hamurlarıyla yılbaşı konseptli silikon kalıplarla minik şekiller hazırlayın.

 

*Kurabiyelerimiz pişti, icing ve şeker hamurlarımızla minik şekiller çıkardık, şimdi sıra en keyifli bölüm olan yılbaşı mahallemizi kurmaya geldi.

 

*Straforu 1 yemek kaşığı kadar icing ile kare kartonun üzerine yapıştırın. 

*Ev kurabiyelerin arkalarına icing sıkarak straforun kenarlarına yapıştırın. 

*Straforun üzerine geyik, çam ağacı, kardan adam gibi kurabiyeleri icing ile yapıştırın. Aralardaki boşluklara icing ile kar kümeleri yapın. Üzerlerine hindistan cevizi serpin. 

*Şeker hamurlarını da icing ile arzu ettiğiniz kurabiyelere yapıştırın. 

*Süs şekerleri serperek kurabiye ev mahallenizi tamamlayın. 

 

Kısa bir not: Eğer daha fazla kurabiye yapmak isterseniz hamur ölçüsünü iki misli hazırlayın. Yukarıda verdiğim ölçü ile farklı boyutlarda 25-27 adet kurabiye elde edersiniz.

 

İçimizdeki çocuğun hep bizimle kalması dileğiyle afiyetle sevgiyle kalın…

 

Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Katmer pizza
Katmer pizza
Sıcacık fındıklı browni
Sıcacık fındıklı browni
Nar ekşili etli lahana sarması
Nar ekşili etli lahana sarması
Tatlı patatesli havuç çorbası
Tatlı patatesli havuç çorbası
Mascarpone peynir nasıl yapılır?
Mascarpone peynir nasıl yapılır?
Elmalı karanfilli ayva tatlısı
Elmalı karanfilli ayva tatlısı
Patatesli brokoli köftesi
Patatesli brokoli köftesi
Siyez unlu üzümlü kurabiye 
Siyez unlu üzümlü kurabiye 

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X