Zencefilli kurabiye ev mahallesi

Yeni yıla girerken çocuklarla yapabileceğiniz eğlenceli, öğretici ve lezzetli kurabiyeler…
Hazırlama süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 15 dakika
Süsleme süresi: 1 saat
Malzemeler:
İcing melzemeleri:
Yapılışı:
*Un, zencefil, tarçın, karbonat ve tuzu elekten geçirip kenarda bekletin.
*Tereyağı ve toz şekeri el mikseri veya stand miksere alarak kremamsı hale gelene kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ilave ederek 3-4 dakika daha çırpın.
*Kuru malzemeleri sıvı malzemelere yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Toparlanan hamuru mikser kabından alarak elinizle 3-4 dakika kadar yoğurun, eğer ihtiyaç duyarsanız 2-3 yemek kaşığı unu kontrollü olarak ekleyin (hamur ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda olmalı). Hamuru buzdolabı poşetine alarak yassılaştırın ve en az 1 saat buzdolabında dinlendirin (bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz).
*Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahta yarım cm inceliğe gelene kadar merdane ile açın. Ev kalıbından fazla olmak şartıyla, çam ağacı, geyik kardan adam gibi arzu ettiğiniz kalıplarla keserek fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
*10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin (sıcakken yumuşak olan kurabiyeler soğuyunca sertleşeceklerdir).
İcing hazırlığı için; Yumurta akı, pudra şekeri, krem tartar ve vanilyayı mikserle 7-8 dakika çırpın, kabı ters çevirdiğinizde akmıyorsa kıvamını almış demektir.
*İcingi bekletmeden 2 sıkma torbasına alın ve hava almayacak gibi üstten sıkıca kapatıp buzdolabına alın.
*Arzu ederseniz şeker hamurlarıyla yılbaşı konseptli silikon kalıplarla minik şekiller hazırlayın.
*Kurabiyelerimiz pişti, icing ve şeker hamurlarımızla minik şekiller çıkardık, şimdi sıra en keyifli bölüm olan yılbaşı mahallemizi kurmaya geldi.
*Straforu 1 yemek kaşığı kadar icing ile kare kartonun üzerine yapıştırın.
*Ev kurabiyelerin arkalarına icing sıkarak straforun kenarlarına yapıştırın.
*Straforun üzerine geyik, çam ağacı, kardan adam gibi kurabiyeleri icing ile yapıştırın. Aralardaki boşluklara icing ile kar kümeleri yapın. Üzerlerine hindistan cevizi serpin.
*Şeker hamurlarını da icing ile arzu ettiğiniz kurabiyelere yapıştırın.
*Süs şekerleri serperek kurabiye ev mahallenizi tamamlayın.
Kısa bir not: Eğer daha fazla kurabiye yapmak isterseniz hamur ölçüsünü iki misli hazırlayın. Yukarıda verdiğim ölçü ile farklı boyutlarda 25-27 adet kurabiye elde edersiniz.
İçimizdeki çocuğun hep bizimle kalması dileğiyle afiyetle sevgiyle kalın…
Müjgan Yurtseven'in tüm tariflerine gitmek için tıklayın