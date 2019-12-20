Zencefilli kurabiye ev mahallesi

Müjgan Yurtseven'den yeni yıla özel nefis zencefilli kurabiye tarifi...

Yeni yıla girerken çocuklarla yapabileceğiniz eğlenceli, öğretici ve lezzetli kurabiyeler…

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 15 dakika

Süsleme süresi: 1 saat

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

3,5 bardak un

1 yemek kaşığı zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz

85 gr tereyağı

1/2 bardak toz şeker

1 adet büyük boy yumurta

1/4 bardak pekmez

İcing melzemeleri:

1 yumurta akı

250 gr pudra şekeri

1/2 çay kaşığı krem tartar

1 paket vanilya

18 cm çapında 6 cm yüksekliğinde strafor

30 cm çapında kare kalın karton, straforu yerleştirmek için

Renkli şeker hamurları

Süs şekerleri

Hindistan cevizi rendesi

Yapılışı:

*Un, zencefil, tarçın, karbonat ve tuzu elekten geçirip kenarda bekletin.

*Tereyağı ve toz şekeri el mikseri veya stand miksere alarak kremamsı hale gelene kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ilave ederek 3-4 dakika daha çırpın.

*Kuru malzemeleri sıvı malzemelere yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Toparlanan hamuru mikser kabından alarak elinizle 3-4 dakika kadar yoğurun, eğer ihtiyaç duyarsanız 2-3 yemek kaşığı unu kontrollü olarak ekleyin (hamur ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda olmalı). Hamuru buzdolabı poşetine alarak yassılaştırın ve en az 1 saat buzdolabında dinlendirin (bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz).

*Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgahta yarım cm inceliğe gelene kadar merdane ile açın. Ev kalıbından fazla olmak şartıyla, çam ağacı, geyik kardan adam gibi arzu ettiğiniz kalıplarla keserek fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

*10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin (sıcakken yumuşak olan kurabiyeler soğuyunca sertleşeceklerdir).

İcing hazırlığı için; Yumurta akı, pudra şekeri, krem tartar ve vanilyayı mikserle 7-8 dakika çırpın, kabı ters çevirdiğinizde akmıyorsa kıvamını almış demektir.

*İcingi bekletmeden 2 sıkma torbasına alın ve hava almayacak gibi üstten sıkıca kapatıp buzdolabına alın.

*Arzu ederseniz şeker hamurlarıyla yılbaşı konseptli silikon kalıplarla minik şekiller hazırlayın.

*Kurabiyelerimiz pişti, icing ve şeker hamurlarımızla minik şekiller çıkardık, şimdi sıra en keyifli bölüm olan yılbaşı mahallemizi kurmaya geldi.

*Straforu 1 yemek kaşığı kadar icing ile kare kartonun üzerine yapıştırın.

*Ev kurabiyelerin arkalarına icing sıkarak straforun kenarlarına yapıştırın.

*Straforun üzerine geyik, çam ağacı, kardan adam gibi kurabiyeleri icing ile yapıştırın. Aralardaki boşluklara icing ile kar kümeleri yapın. Üzerlerine hindistan cevizi serpin.

*Şeker hamurlarını da icing ile arzu ettiğiniz kurabiyelere yapıştırın.

*Süs şekerleri serperek kurabiye ev mahallenizi tamamlayın.

Kısa bir not: Eğer daha fazla kurabiye yapmak isterseniz hamur ölçüsünü iki misli hazırlayın. Yukarıda verdiğim ölçü ile farklı boyutlarda 25-27 adet kurabiye elde edersiniz.

İçimizdeki çocuğun hep bizimle kalması dileğiyle afiyetle sevgiyle kalın…

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