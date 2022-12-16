Zencefilli fıstıklı armut marmeladı

Zencefil, karanfil ve kakule aromalı fıstıklı armut marmeladı kahvaltı sofralarında yanında kaymak ile çok lezzetli oluyor... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Zencefilli fıstıklı armut marmeladı
Yaşam
Giriş: 16 Aralık 2022 10:43 Güncelleme: 16 Aralık 2022 10:51
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Servis: 400 ml’lik 4 kavanoz

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 45 dakika


Malzemeler:

  • 2 kilo olgun deveci armut

  • 1 limon suyu

  • 2 su bardağı su, 400 ml

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 6 adet kakule çekirdeği

  • 6 adet karanfil

  • 1 kg toz şeker

  • 1 çay kaşığı tereyağı

  • Yarım çay kaşığı limon tuzu veya yarım limon suyu

  • 1 avuç kavrulmuş çam fıstığı




Yapılışı:

*Limon suyu ve suyu geniş bir kaba alın. Armutların kabuklarını soyup çekirdekleri ve iç bölümünü kenara alın (marmeladı pişirirken kullanıyoruz). Armutları rendeleyip limonlu suya aktarın (kararmamaları için).


*Rendelenmiş armutları limonlu suyu ile birlikte büyük bir tencereye alın, üzerine zencefil ve limon kabuğunu ekleyin. Armut çekirdekleri ve iç bölümünü, kakule ve karanfilleri büyük boy çay demleme süzgeçine veya keseye alarak tencereye ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 20 dakika haşlayın. Bu süre sonunda toz şeker ve tereyağını ilave ederek tencerenin kapağı açık vaziyette orta ateşte dip tutmaması için ara sıra karıştırarak yaklaşık 40 dakika pişirin. Limon tuzu veya limon suyunu ekleyerek 4 - 5 dakika daha pişirin.


*Ocağı kapatıp kavrulmuş fıstıkları ilave edin. Marmeladın ilk sıcaklığı geçince cam kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın. Tüketene kadar serin yerde saklayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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