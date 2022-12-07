Yüz şekline göre allık uygulama yöntemleri

Her yüz şeklinin yüz hatlarını ortaya çıkarmak ve olduğundan daha güzel göstermek için farklı allık sürme teknikleri var. Peki sizin yüzünüze uygun olan teknik hangisi?

Yüz şekline göre allık uygulama yöntemleri
Güzellik
Giriş: 07 Aralık 2022 17:00
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Yüzümüzün canlı görünmesini sağlayıp sağlıklı bir görüntü elde etmemizi sağlayan en önemli makyaj malzemesi kuşkusuz allıklar. Krem allıklardan toz allıklara kadar cilt tipimize göre birçok allık denemişizdir. Peki bu allıkları yüz şeklimize göre uyguladık mı? Yüz şeklinizi olduğundan daha hoş göstermek ve doğru bölgelere uygulayarak yüzünüzün daha çok beğendiğiniz kısımlarını ortaya çıkarmak için önerilerimizi takip edebilirsiniz. İşte yüz şekilleri ve doğru allık uygulama yöntemleri:


Oval

Eğer oval bir yüze sahipseniz yüzünüzün elmacık kemiklerinin belirgin olma ihtimali daha yüksek. Bu avantajı kullanarak allığınızı uygularken fırça kullanmak daha iyi bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Allığınızın başlangıç noktası gülümserken ortaya çıkan ve güneşte ilk kızaran bölgeniz olacak şekilde şakaklarınıza kadar azaltarak getirin. Bu sayede yüzünüzü daha kalkık göstereceksiniz ve oval yüzün avantajlarını yakalayacaksınız.


Allık uygularken yapılan hatalar
Allık uygularken yapılan hatalar

Kare

Kare yüz şekline sahip insanlar muhtemelen keskin çene hatlarına sahiptirler. Çene hattınızı yumuşatmak için allıkla illüzyon yaratabilirsiniz. Yine başlangıcı gülümsediğinizde en yüksek noktaya ulaşan bölgeden yaparak fakat bu sefer dava yuvarlak hareketlerle yüzünüzü daha da yukarı çekmeden yapmanız gerekiyor. Doğrudan yuvarlak bir görüntü elde etmeyin fakat bir kontür etkisi de yaratmasın.


Yuvarlak

Yuvarlak yüzler için gerekli olan şey yüzü olduğundan daha keskin hatlı göstermek ve yukarı doğru çekmektir. Yuvarlak yüz şekline sahip olanlar allıklarını C şeklinde kaşlarına doğru getirerek uygulamalılar. Ayrıca çene hattını keskinleştirmek için tıpkı kontür yapar gibi fırçada kalan allıkla yüzünüzün bittiği hatta uygulama yapabilirsiniz.


Uzun

Özellikle yüzünün alt bölgesinin daha uzun olduğu kişiler daha toplu bir görünüm elde etmek için allıklarını elmacık kemiklerinin yuvarlak yerine hafifçe kenarlara dağıtarak uygulayabilirler.


Yanaklara bahar getirir: Allık
Yanaklara bahar getirir: Allık



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