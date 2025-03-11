Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Şampiyonu oldu!
Yaşam
Giriş: 11 Mart 2025 11:00
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Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.Finalde karşı karşıya geldikleri Çek Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalyayı elde etti. Bronz madalya ise Sırbistanlı Zorana Arunovic ile Damir Mikec ikilisinin oldu. Şevval İlayda Tarhan, dün Hirvatistan’daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde 240.8 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.


Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, geçtiğimiz sene yapılan Paris 2024 Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alarak Türkiye’ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı. Öte yandan bu sonuç Türkiye'nin karışık takımlarda elde ettiği ilk Avrupa şampiyonluğu oldu.


Olimpiyat madalyalı milli sporcuların elde ettiği bu sonuç aynı zamanda Türkiyenin atıcılık tarihinde bu kategoride ulaştığı ilk Avrupa şampiyonluğu oldu. Final müsabakasının ardından duygularını paylaşan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, dün de bireyselde altın madalya aldığını hatırlatarak, "Atıcılık branşında Yusuf ağabey ile karışık takımlarda Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyuz. Dün ilk kez Avrupa şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonluğunu bugün karışık takım olarak tekrar ettik. Bu da tarihimizde bir ilkti." diye konuştu.


Yusuf Dikeç ise şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten Avrupa Şampiyonasında ülkemize ortağımla birlikte bir madalya daha kazandırdığımız için çok mutluyuz. Umarım olimpiyattan sonra ülkemizde atıcılık sporuna başlamak isteyenler için bir motive daha olmuştur. Yeni gençleri bekliyoruz. Ülkemizde atıcılık sporu diye bir şey var. Umarım Los Angeles 2028 Olimpiyatlarına yine beraber gideriz ve yeni gençler bizleri geçer."


* Habeirn fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.


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