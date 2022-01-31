Yulaflı çikolatalı meyveli tartölet

Sağlıklı atıştırmalık;

Yulaf, muz, kivi ve çikolata ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz nefis minik tartöletler...

Servis: 10 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

2 adet olgun muz

200 gr yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı vanilya özütü

2 - 3 adet kivi

140 gr bitter kuvertür çikolata

30 ml süt

Üzerlerine;

File badem

Antep fıstığı ezmesi

Yapılışı:

*Muzları derin bir kaseye alıp çatal yardımıyla ezin, yulaf ezmesi, bal ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın. Kasenin üzerini streç film ile kaplayarak yulaf ezmesi yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika bekletin.

*Yulaf ezmeli karışımı minik silikon kalıplara eşit oranda pay edip ortalarına tatlı kaşığının tersiyle oyuklar oluşturun. 10 dakika önceden 160 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Yulaflı çanakların ilk sıcaklığı geçince kalıplardan çıkartın ve soğumaları için kenarda bekletin. Bu arada Kivilerin kabuklarını soyarak dilimlere ayırın, çikolata ve sütü benmari usulü eritip homojen kıvama gelene kadar iyice karıştırın.

*Soğuyan yulaf çanaklarının ortalarına birer dilim kivi yerleştirin, erimiş çikolatayı üzerlerine pay edin. File badem ve Antep fıstığı ezmesiyle süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...