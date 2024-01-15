Yulaf ekmeği nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden yapımı oldukça kolay yulaf ekmeği tarifi...

Yulaf ekmeği nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 15 Ocak 2024 09:49
ABONE OL

Kolay tarif;

Yumuşacık dokulu sağlıklı ve leziz mayasız yulaf ekmeğinde sadece yulaf unu kullanıyoruz. Mayalama gerektirmeyen ekmeğin malzemelerini kısa sürede karıştırıp bekletmeden fırına veriyoruz, hepsi bu kadar...


Glutensiz beslenenler için de alternatif olan yulaf ekmeğini yapılacaklar listenize alın derim...


Servis: 22*12 cm’lik baton fırın kabında

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika


Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, kalıba sürmek için

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 3 bardak ılık süt

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

  • 4 bardak organik yulaf unu

  • 1 silme tatlı kaşığı karbonat, 5 gr

  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine:

  • 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi taneleri




Yapılışı:

*Fırın kabına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın (bu işlemi pişirme kağıdının kalıba kolaylıkla sabitlenmesi için yapıyoruz).


*Fırını 180 derece ısıya ayarlayın.


*Ilık sütü sos kabına aktarıp limon suyunu ekleyerek karıştırın ve 5 dakika kadar bekletin ( bu sürede süt hafifçe koyulaşıp kesiliyor).


*Yulaf unu, karbonat ve tuzu büyükçe bir kaseye alıp harmanlayın. Kesilen sütlü karışımı unlu karışıma eklerken bir yandan el çırpıcısı veya spatula yardımıyla hızlıca karıştırın, bekletmeden kalıba aktarıp üzerini düzeltin, yulaf ezmesi tanelerini hamurun üzerine serpiştirin ve hemen ısınmış fırına verin.


*Fırında ilk 30 dakika 180 derecede pişirin, kabarıp üzeri kızarmaya başladığında ısıyı 170 dereceye düşürün. Toplamda 50 dakika pişirdikten sonra kürdan testi yapın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse ısıyı 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin (benim fırınımda 50 dakikada içi de hamur kalmadan gayet güzel pişiyor).


*Fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tel ızgara üzerinde bekletip tamamen soğuyunca dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.


Kısa notlar:

*Bu tarifin en önemli püf noktası hamuru karıştırdıktan sonra bekletmeden hemen fırına verilmesi! Limon suyu ve karbonat hamurla birleştiğinde reaksiyona girdiğinden ve bu güçten maksimum faydalanmak için hemen fırına verilmesi gerekiyor.


*Çavdar unuyla da çok lezzetli oluyor.


*Yulaf ekmeğini buzdolabında 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.