Yulaf ekmeği nasıl yapılır?

Kolay tarif;

Yumuşacık dokulu sağlıklı ve leziz mayasız yulaf ekmeğinde sadece yulaf unu kullanıyoruz. Mayalama gerektirmeyen ekmeğin malzemelerini kısa sürede karıştırıp bekletmeden fırına veriyoruz, hepsi bu kadar...

Glutensiz beslenenler için de alternatif olan yulaf ekmeğini yapılacaklar listenize alın derim...

Servis: 22*12 cm’lik baton fırın kabında

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sıvı yağ, kalıba sürmek için

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle:

3 bardak ılık süt

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

4 bardak organik yulaf unu

1 silme tatlı kaşığı karbonat, 5 gr

1 çay kaşığı tuz

Üzerine:

1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi taneleri

Yapılışı:

*Fırın kabına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın (bu işlemi pişirme kağıdının kalıba kolaylıkla sabitlenmesi için yapıyoruz).

*Fırını 180 derece ısıya ayarlayın.

*Ilık sütü sos kabına aktarıp limon suyunu ekleyerek karıştırın ve 5 dakika kadar bekletin ( bu sürede süt hafifçe koyulaşıp kesiliyor).

*Yulaf unu, karbonat ve tuzu büyükçe bir kaseye alıp harmanlayın. Kesilen sütlü karışımı unlu karışıma eklerken bir yandan el çırpıcısı veya spatula yardımıyla hızlıca karıştırın, bekletmeden kalıba aktarıp üzerini düzeltin, yulaf ezmesi tanelerini hamurun üzerine serpiştirin ve hemen ısınmış fırına verin.

*Fırında ilk 30 dakika 180 derecede pişirin, kabarıp üzeri kızarmaya başladığında ısıyı 170 dereceye düşürün. Toplamda 50 dakika pişirdikten sonra kürdan testi yapın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Gerekirse ısıyı 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin (benim fırınımda 50 dakikada içi de hamur kalmadan gayet güzel pişiyor).

*Fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tel ızgara üzerinde bekletip tamamen soğuyunca dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.

Kısa notlar:

*Bu tarifin en önemli püf noktası hamuru karıştırdıktan sonra bekletmeden hemen fırına verilmesi! Limon suyu ve karbonat hamurla birleştiğinde reaksiyona girdiğinden ve bu güçten maksimum faydalanmak için hemen fırına verilmesi gerekiyor.

*Çavdar unuyla da çok lezzetli oluyor.

*Yulaf ekmeğini buzdolabında 1 hafta kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...