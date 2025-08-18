Yetişkinlerde emzik emme trendi

Çin’de yetişkinlere yönelik emziklerin popüler hale gelmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yetişkin emzikleri, Çin'de en çok satan ürünler arasında yer aldı.

Yetişkinlerde emzik emme trendi
Yaşam
Giriş: 18 Ağustos 2025 15:00
Çinli yetişkinler arasında yetişkin emziklerinin aniden popülerlik kazanması sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bu trend ile birlikte alışveriş platformlarında yetişkin emzikleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Kullanıcıların bir kısmı, emziklerin tütün ürünlerini içme ya da sürekli atıştırma alışkanlığını azalttığını, uyku kalitesini artırdığını ve kaygıyı hafiflettiğini öne sürüyor. Diğerleri ise ürünün diş gıcırdatmayı önlemekten horlamayı azaltmaya kadar farklı amaçlarla fayda sağladığını iddia ediyor. Örneğin, Douyin’de (TikTok’un Çin versiyonu) bir kullanıcı emziğin kendisine kilo kaybı sağladığını, fazla konuşmasını ve atıştırmasını azalttığını ayrıca duygusal açıdan da rahatlık sunduğunu paylaştı.


En çok satılan yetişkin emziğibiri 4,5 santimetre uzunluğunda ve bu boyutuyla bebek emziklerinden yaklaşık 2,5 santimetre daha büyük. Bazı kullanıcılar bu trendi “elde kalan bebek ürünlerini satmaya yönelik bir pazarlama taktiği” olarak nitelerken, diğerleri “İnsanlar sonunda delirdi”, “Herkes bebek gibi davranmak istiyor ama büyümek gerek” şeklinde tepkiler verdi.


Pekin Havacılık ve Uzay Merkezi Hastanesi Stomatoloji Bölümü Başkanı Wang Xueling’e göre bazı yetişkinler aşırı baskı altında kaldıklarında bilinçdışı bir şekilde çocukluk döneminin oral evresine dönme eğilimi gösterebilir. Emme davranışı, tıpkı peluş oyuncaklara duyulan bağlılık gibi, onlara kısa süreli bir rahatlık sağlayabilir.


Xueling konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu alışkanlığın üç aydan uzun sürmesi kaygının gerçek nedenlerinin çözülmesini engelleyebilir ve profesyonel destek gerekebilir. Buna ek olarak yetişkin emziğinin horlamayı ya da diş gıcırdatmayı engellemek amacıyla kullanmayı önermiyorum. Kısa vadede dişleri ayırarak gıcırdatmayı önleyebilse de uzun süreli kullanım; ön açık kapanış, dil itme, çene yapısında bozulma ve dişlerin öne çıkması gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Ağız içi yaralar ve uyku sırasında solunum yolunun tıkanması da olası riskler arasında."


Pekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Fan Shaoqing de benzer şekilde, emziklerin etkisinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını ifade etti. Fan Shaoqing'e göre emziğin aşırı kullanımı diş dizilimini bozabilir ve boğulma riski taşır. "Bebeklerin emme ihtiyacı vardır, bu nedenle emzik kullanmaları normaldir. Fakat yetişkinlerde böyle bir biyolojik gereklilik bulunmuyor" diyen Shaoqing bu trendin temelsiz olduğunu savunuyor.


Li Hongyang. "Adult pacifier trend sparks efficacy debate". Şuradan alındı: https://www.chinadaily.com.cn/a/202508/11/WS6899495ca310724b60020e31.html (11.08.2025).


