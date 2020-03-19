Yeniden başlasaydık hayata...

+ Sonra Oku
Yeniden başlasaydık hayata...
Bütün Yazıları

Eğer yeniden başlayabilseydik hayata şu anda yaşadığımız hayatı tekrar yaşamak isterdik belki. Bütün mutlu ve üzücü anlarla, hatalarla, aldığımız doğru ve yanlış kararlarla. Yaşadığımız olayların, hayatın karşımıza çıkarttığı insanların bizim görebildiğimiz veya göremediğimiz bir nedeni vardır belki.

 

Kendimize büyük hedefler koyarak, onlara ulaşmaya çalışarak, küçük şeylerden de mutluluk duymayı öğrenerek, yanındaki insanları, sevdiğin insanları kırmayarak yaşamak. Hayat güzel her şeye rağmen. Mutlu olmak için şu anı yaşamak gerek. Kusurlu olmaktan korkmadan ki, kusurlar bizi dönüştürecek yapı taşlarıdır ders çıkarabilirsek.

İnsan şimdiki aklıyla yeniden başlayabilseydi hayata daha farklı olurdu bakış açısı da. Ama mutlaka bir yerlerde hata yapardı eskisi kadar olmasa da.

 

Tecrübeli oluşundan dolayı çok farklı zaferlerle dolu bir hayat yaşardı. En zor zamanlarında kendisinden başka hiç kimsenin kendisini kurtaramayacağını, her şeyin gelip geçici olduğunu, dertlerinde, keyflerinde sonsuza kadar sürmeyeceğini bilirdi.

 

Hayat kendini yaşayıp neyi ne için yaşamak istediğini farkettiğinde senin hayatın oluyor ama buna ulaşmak için herkesin çok fazla zamanı olmayabiliyor.

 

Hayat her sabah gözümüzü açmamızla yeniden başlıyor. Bunu kendine sıkça hatırlatmalı insan. Günün birinde gözümüzü son kez kapayana kadar iyi, kötü ne yaşarsak kar kalır yanımıza.

 

Yaşam, yaşananların içerisindedir, yaş sadece rakamsal sembollerden ibaret bir etikettir. Bazen yaşanır bazen de seyredilir, hayat böyle bir şeydir. Gelsin hayat bildiği gibi, işimiz bu yaşamak...

 

***

 

Siz de yazınızı gönderin, yayınlayalım

HTHayat.com Okur Blogu herkese açık!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Anneler babalar değil çocuklar evlenir
Anneler babalar değil çocuklar evlenir
Aşk ve akıl
Aşk ve akıl
Duyarlılık mı, fırsatçılık mı?
Duyarlılık mı, fırsatçılık mı?
Değişimleri korkmadan karşılamak için duygularınızla çalışın
Değişimleri korkmadan karşılamak için duygularınızla çalışın
Kitaplar
Kitaplar
Gençler, biraz mutlu olun!
Gençler, biraz mutlu olun!
Yalanla mutluluğa ulaşılamaz
Yalanla mutluluğa ulaşılamaz
Hayal kırıklıkları…
Hayal kırıklıkları…

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

  • Arvigo masajı nedir?
    Arvigo masajı nedir?

    Süresi : 03:37 İzlenme : 300

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X