Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern istifa etti

Göreve geldiğinden bu yana cami saldırısı, yanardağ patlaması, sel felaketi, pandemi ve pandemi sonrası gelen ekonomik durgunlukla mücadele eden Yeni Zelanda’nın 42 yaşındaki başbakanı Jacinda Ardern, devam etmenin Yeni Zelanda’ya zarar vereceğini söyleyerek istifasını açıkladı.

Altı zorlu yıl

Yeni Zelanda İşçi Partisi’ni iktidara getirdiği 2017 yılında 37 yaşında olan ve dünyanın en genç kadın lideri haline gelen Ardern, Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte yeniden seçilmek için enerjiye veya ilhama sahip olmadığını söyledi.

"Bu işin ne gerektirdiğini biliyorum ve artık depoda bu işin hakkını verecek kadar kalmadığını da biliyorum. Bu kadar basit.” diyen Ardern, görevi 7 Şubat’ta bırakacak. Seçim tarihi ise 14 Ekim olarak belirlendi.

Ardern, gazetecilere verdiği demeçte “Başbakanlık rolüne devam edecek yürek ve enerjiyi bulacağını umarak geleceğini düşünmek için yaz tatilinde zaman ayırmayı planladım” diye konuştu. Bunu yapmadığını, devam etmenin Yeni Zelanda’ya zarar verici olacağını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, görevdeyken doğum yapan ikinci lider oldu. 1990 yılında Pakistan Başbakanı Benazir Butto da kızını dünyaya getirmişti.

Ardern, istifasıyla ilgili yaptığı konuşmada son beş buçuk yılın hayatının en tatmin edici yılı olduğunu ifade ederken şunları ekledi;

“Bu olaylar… Ağırlığı, katıksız ağırlığı ve sürekli devam eden doğaları gereği tüketici hale geliyor. Göreve geldiğimden beri hiçbir zaman sadece idarecilik yaptığımızı, sadece yönettiğimizi hissettiğimiz bir an olmadı.”

“Hani dadılar, hizmetçiler nerede?”

Jacinda Ardern, samimi ve güçlü tavrıyla dikkat çekiyordu. Yaptığı bir Facebook canlı yayınında kızının birkaç kere araya girmesi sonucunda izleyen vatandaşlara “Üzgünüm. Canlı yayın için uygun bir zaman olduğunu düşünmüştüm. Sizin de çocuklarınız uyku vaktinde yattıktan sonra bu şekilde yerlerinden kalkıyor mu?” diye sormuş, bir süre sonra da canlı yayını “Gidip Neve’i yatağına geri götürmeliyim çünkü uyku vakti epey gecikti.” diyerek sona erdirmişti.

"Tanıdığım en çalışkan insan"

İstifanın ardından gelen yorumlar dikkat çekti. (Reuters)

Christopher Luxon, muhalefet partisi lideri

"Ulusal Parti adına, Yeni Zelanda'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Başbakan Jacinda Ardern'e teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisini bu inanılmaz derecede zorlu işe verdi. Kendisine ve ailesine gelecek için en iyisini diliyorum. Teşekkürler Jacinda.”

Jan Tinetti, Yeni Zelanda İçişleri Bakanı

"Sadece en inanılmaz patron olmakla kalmadı, aynı zamanda kişisel olarak bana büyük bir destek oldu. Bana meme kanseri teşhisi konduğunda bana verdiği desteği asla ama asla unutmayacağım. Jacinda harika bir lider, tanıdığım en çalışkan insan."

Chris Hipkins, Yeni Zelanda Eğitim Bakanı

"Jacinda sakin, nazik bir güvence ve gücün sesi oldu. Son beş buçuk yıldır bize liderlik edecek daha iyi bir insan düşünemiyorum ve onun kenara çekilme kararına tamamen saygı duyuyorum. Biliyorum, biraz şarj olduktan sonra ondan çok daha fazlasını duyacağız."

Yeni Zelanda Yeşiller Partisi başkan yardımcısı James Shaw

"Jacinda Ardern, benzeri görülmemiş zorluklarla ülkemizin kararlı ve yorulmak bilmez bir lideri oldu ve gitmesine üzüleceğiz."

*Haberin görseli AP Photo tarafından servis edilmiştir.