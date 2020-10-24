Yeni normalde sinema kuralları

Mart ayında ülkemizde ilk Koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından virüsün yayılmasını önlemek adına birtakım tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda, insanların gruplar halinde bulunduğu ve birbirlerine virüs bulaştırabilecekleri birçok işletmenin kapatılmasına karar verildi. Bilindiği üzere sinemalar da bu dönemde kapalıydı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle 1 Temmuz tarihinde sinemaların da açılmasına karar verildi. Sinemaların bazıları bu tarihte seyircilerine kapılarını açarken, büyük bir çoğunluk ise Ağustos ayını bekledi.

Bununla birlikte, sinema salonlarında film izlemek isteyen sinemaseverlerin ise kafalarında bazı sorular oluştu. Bu süreçte seyircilerin endişelerini azaltmak ve halk sağlığını korumak adına sinemalarda uygulanması zorunlu kılınan bazı kurallar belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ne göre uyulması gereken kurallar ise genel olarak şu şekilde:

Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü

uygulanır, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayarak, bir sağlık

kuruluşuna başvurması için uyarılır.

Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların tesise maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre

boyunca maske takmaları sağlanır. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar/anonslar yapılır.

Maskesi olmayanlara, girişte verilmek üzere maske bulundurulur.

Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve ziyaretçi/seyirci/katılımcıların ellerini

antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde,

her kullanımdan sonra cihazın en az % 70 alkol içeren malzemelerle temizlik ve

dezenfeksiyonu sağlanır.

Fuaye alanlarında oturma grupları seyrekleştirilerek ve araları açılarak yerleştirilir.

Sergi, fuaye, fuar alanlarında kapasite her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

Toplantı düzeninde oturum alanı iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenlenir.

Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak önlemler alınır.

Salonlar etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilir ve etkinlik

başlama saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak

kalabalık oluşumu engellenir.

Düzenlenen faaliyetler/gösteri/temsil arasında veya bitişinde kullanıcıların salondan

tahliyesi hakkında duyuru yapılır; salonun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak, kapıya

en yakın veya en uzak olan sıralardan başlayacak şekilde kullanıcıların çıkışı sağlanarak

kalabalık oluşumu engellenir.

Ayrıca seanslar arası yığılmaları ve çakışmaları önleyecek şekilde sinema, tiyatro,

konser vb. gösterilerin başlama, giriş-çıkış ve ara saatleri ayarlanır, mümkün olan en az kapasitede salonun kullanımı sağlanır, mümkünse kullanılan salon sayısı toplam sayının üçte

birini geçmemesine özen gösterilir.

Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak, salon

kapasitesinin %60'ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni

sağlanır.

Seyirci salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi

durumunda yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her

yönden 2 koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanır.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmaz.

Tesis içerisindeki tüm klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılır.

Vantilatörler ise kullanılmaz.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenir ve tüm kapalı alanlarda fiziki imkan varsa sık sık doğal havalandırma yapılır.

Daha detaylı bilgilendirme için genelgenin tamamına T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Haber: Dilara Koru