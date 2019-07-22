Yeni bir güne gülümsemek

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Yeni bir güne gülümsemek
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Hepimiz yeni bir güne keyifli uyanmak isteriz. Çünkü güzel başlayacak bir sabah, iyi devam edecek bir günün ilk saatlerini oluşturur. İşe mutlu gitmek veya evde devam edecek günümüzün endişesiz olması, içimizde barındırıp dışarıya yansıtacağımız pozitif enerjiyle mümkündür. İyi enerjinin en birinci ve belki de temel koşulu gülümsemektir; yeni bir güne gülümseyerek adım atabilmektir. Hayatın stresi içinde artık yapmayı unuttuğumuz bir eylemden bahsediyorum: Gülmek. Gülmenin, tebessüm etmenin gücünü bilmediğimizden, bitmeyen hayat telaşına kapılıp o mucizeyi kaçırıyoruz maalesef her birimiz. Öncelikle gülmek bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığından yüksek tansiyona, depresyondan alerjiye kadar pek çok hastalığa iyi geliyor.

 

Küçük bir gülücüğün ne büyük dertlere çare olduğu, inanmasak da ispatlanmış bilimsel bir gerçek. Ağız dolusu bir kahkaha attığımız zaman beynimizde endorfin salgılandığını biliyor muydunuz? Endorfin hormonu güçlü bir ağrı kesici özelliği taşıyor. Günümüz insanlarının hastalıkları her geçen gün artmakta. Dertlerimize deva bulabilmek, mutsuzluklarımıza çözüm üretebilmek için her gün yeni tedavi yöntemlerine başvuruyor, doktor yolları aşındırıyoruz pek çoğumuz. Oysa bazen gerçekten vücut ağrılarımızı dindirmenin yolunun pozitif düşünce, iyi enerji ve bir tebessüm edebilmek gibi minik detaylarla mümķün olabileceğini bilmiyor, gülmenin tedavi edici özelliği olduğuna inanmıyoruz ya da gerek görmüyoruz. Evrene iyi enerji yaymak düşüncesini bir safsata olarak algılıyoruz.

 

Gülmenin vücudumuza bilimsel olarak ispatlanmış faydalarının yanı sıra, dış görünüşümüz üzerinde de yapıcı etkisi olduğunu yadsımamak gerek. Her şeyden önce gülümseyen, gözlerinin içi gülen insan, karşısına özsaygı ve güven veren bir profil çizer. Böyle bir duruş sergilemek ise bizi çekici ve hoş kılar. Ayrıca gülümsemek, karşımızdaki insana enerjimizi, mutluluğumuzu yansıtmanın en kolay yoludur ve unutmayın, gülmek bulaşıcıdır. Düşünsenize, gülümsemeyen, kaşlarını çatmış, hayata küsmüş bir tavır sergileyen kişi hangimize cazip gelir ki? Hep demez miyiz, bize negatif enerji veren insanlardan uzak duralım diye...

 

Ayrıca, kalbimiz ile gülümsemek arasında da güzel bir bağ var. Kahkaha atan, her an gülmeye hazır insanların kalp ritmlerinde sağlıklı bir artış olduğu ve bu durumun da hem kalp krizi riskini azalttığı hem de aşk ve cinsel hayatı renklendirdiği de yine bir başka araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu bir gerçek. Gülmek ne kadar kolay ve bedava. Ayrıca gülümsemenin hayatımıza, görüntümüze ve sağlığımıza kattıkları da bu kadar ortadayken, kahkahalarımızla neşe saçmaya değmez mi? Hayat size ne getirirse getirsin gülmeyi ihmal etmeyin...

 

Ferah Uzundurukan

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