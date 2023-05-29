Yeni bir başlangıç

Evet, bu başlık hem kendi adıma hem de ülkemiz içindi. Önce canım ülkemi ele almak istiyorum. Ben siyasi konulara pek girmeyi sevmiyorum. Çünkü oy veremediğim bir ülkede kim kazanırsa kazansın sevinip ya da üzülmem azami önem taşıyor ancak bazı başlıklar var ki değinmeden geçemeyeceğim. Bunlardan en önemlisi ekonomi konusu dilerim ki ülkemiz bu ağır ekonomik koşullardan refaha erişen koşulları oluşturur. Engelliler ile alakalı yapıcı ve somut önerileri de yeni yönetimden beklediğimi söylemeliyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazandığı seçimden dolayı tebrik ediyorum.

Gelelim Ersin Ata'ya bu yazıyı yazdığım sırada kırkıncı yaşıma girmek üzere olacağım. Bu yaşıma kadar belki de birçok insandan daha fazla yaşama sevincim oldu. Bunda emeği geçen başta annem ve aileme sonrada beni seven tüm herkese borçluyum. Bazen kendimi yalnız hissettiğim dönemlerim olsa da hep birileri tuttu elimden o tutan ellerin sayesinde bugün buralardayım. Yaşamımda en çok kitaplarım ve bana bu köşeyi veren HTHAYAT sitesinde düşüncelerimi belirtmeyi sevdim. Gücümün yettiğince yeni yazacağım kitaplarla ve köşe yazılarımla sizlere ulaşmak en büyük hedefim hoş geldin 40. yaşım.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…