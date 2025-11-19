Yeşim Hanım merhaba, 8 yıllık evliyim, 6 yaşında bir kızım var. Bugüne kadar hayatımda başıma geleceğini hiç düşünmediğim bir şeyin tam ortasında kaldım. Eşim, ortağını dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı ve şu an cezaevinde. O günden beri hayatımız altüst oldu. Evde ne varsa, elde avuçta birikmiş ne bulduysak hepsine tedbir konuldu. Bir anda ortada kaldım. Eşimin ailesi bu süreçte neredeyse hiç yanımızda olmadı. Ne bir arayıp sorma ne bir “Nasılsın?” deme… Sadece kendi ailem destek olmaya çalışıyor. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum. Ama insan yine de eşinin ailesinden bir omuz bekliyor. Eşimle ilgili anlatılanları duydukça şok oluyorum. Ben onu yıllardır tanıyorum; asla birini dolandıracak, kandıracak biri değildir. Kendisi de sürekli “Ben yapmadım” diyor. Kime ne anlatacağımı, neye inanacağımı şaşırmış durumdayım. Herkesin diline düştük, eş dost içinde rezil olmuş gibiyim. En çok da kızım için üzülüyorum. Bir yanda eşim, bir yanda yaşadıklarımız… Gücüm kalmadı. Sizce bu şartlar altında evliliği sürdürmeye çalışmak mı doğru, yoksa boşanmayı düşünmek mi gerekir? Aklım çok karışık yolumu bulamıyorum.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar, size de merhaba sevgili okurum; olur bazen insan kendinden, hayattan vazgeçecek kadar sıkıntıların içine düşebilir. Ne yapacağını şaşırabilir. Canı acır, kalbi acır, aklı karışır, “Öldüm bittim” der ama insan öyle kolay yıkılmaz, yaşadıklarına yenilmez. Sürünerek de olsa gücünü toplayıp sonunda dimdik ayağa kalkar. Kadınların çok güçlü olduğuna inanıyorum siz de kendinize inanın lütfen. Evet, oldukça sıkıntılı durumun içindesiniz kimse kolaylayamaz. Kim olsa sizin gibi tanıdığınız eşiyle başkalarının anlattığı eşi karşısında ikileme düşebilir. Bu anlattıkları “Benim kocam mı?” diyebilir ama siz şimdilik “O öyle dedi, bu böyle dedi”lere kulaklarınızı tıkayacaksınız, söylenenleri dinlemeyeceksiniz. Eşiniz “Ben yapmadım” demiş. Gerçekler ortaya çıkana kadar ona inanacaksınız. Sizin için onun bu cümlesi önemli olmalı. Yaşadığınız sıkıntılar size aksini işaret etse de bir kadına yakışacak hareket gerçekler aydınlığa çıkana kadar eşine inanmak onun yanında olmak olmalıdır. Kadın kocasının ticari hayatını tamamıyla bilemeyebilir ama bir takım konuşmalara şahit olup kocasının neler yapabileceği hakkında az çok fikir sahibi olur. 8 yıldır evli olduğunuz eşiniz anlatılanlar gerçekse bu sahtekarca yüzünü saklayamazdı diye düşünüyorum. Gerçeklerin ortaya çıkması süreç alacak muhakkak; siz dosta düşmana inat, bu süreçte evladınız için, kendiniz için yaşadıklarınıza direneceksiniz. Günümüzde haberlere baktığınızda eşleri için direnen kadınları siz de görüyorsunuzdur. İyi günde yanında olup kötü günde bay bay demek bir eşe yakışmaz. O içerde, siz dışarda mücadelenizi sürdüreceksiniz. Bu süreçte sizin ailenizin yanınızda olması size kuvvet vermiş ama eşinizin ailesinin tutumu yaralayıcı olmuş. Kimseye doğru yakışan, olması gereken davranışı öğretemezsiniz. O onların yanlışı; gerçek yüzlerini gördüğünüzü düşünün ve ailenizin desteğiyle meşakkatli yolunuzda sabırla azimle yürümeye devam edin. Boşanmakla ilgili sorunuza gelirsem… Şahsen akşam bir konuda karar vermeyi bile doğru bulmam, akşamın karanlığı insanın zihnini de ruhunu da karartır, yaşadıklarına doğru bakamayabilir. Siz de yaşadıklarınızın bu karanlığında doğru karar vereceğinizi mi sanıyorsunuz? Büyük yanılgı… Yolunuz bir az aydınlansın gerçekler ortaya çıktıkça ne yapacağınıza daha doğru karar verirsiniz. Güzel günlere çabucak ulaşmanız dileğimle…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

