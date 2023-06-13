Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen Tüm Yazıları
Giriş: 13 Haziran 2023 Salı

Değişim gerçekten mümkün mü?

Son haftalarda Türkiye'nin gündemini çok meşgul eden bir kavram olduğu için bu hafta “değişim” konusunu ele almak istedim. Tabii ki benim değerlendirmelerim daha çok bireysel düzlemde, insan psikolojisi penceresinden görünen manzara eşliğinde olacak...


Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki, değişim yaşamın doğası, kendisidir. Doğduğumuz andan itibaren fiziksel ve psikolojik olarak değişmeye başlıyoruz ve bu değişim yaşam bitene kadar çeşitli hızlarda devam ediyor. Yani aslında birdenbire her şey gözümüze farklı görünmediği sürece hiçbir şeyin değişmediğini düşünmek, kendi kendimize yarattığımız bir ilüzyon. Bebekliğimizde ve çocukluğumuzda çok hızlı değişiyoruz ancak bu değişimin hızı yaş ilerledikçe yavaşlıyor; biz de kendimizi ve çevremizi pek değişmiyormuş gibi algılıyoruz. Peki, bu bilgi bize ne ifade etmeli? Bilinçli olarak istemesek bile değiştiğimizi bilmeliyiz. Değişmek bizim yaşama kuralımız; bunu kabul edersek “değişmek çok zor”, “yok, ben değişemem” gibi cümlelerle bu akışa direnmeyiz.


Şimdi gelelim zor olana; Bilinçli olarak karar verip belirli bir hedefe doğru değişmek, doğal akışta kendiliğinden gelen değişimden çok daha zor geliyor bize... Çünkü bu şekilde başlayan değişimin süreci farklı işliyor. Doğal akıştaki değişimde yaşadığımız olaylar ve etkileşimde bulunduğumuz kişilerin etkisiyle duygu, düşünce ve tavırlarımız zamanla değişebiliyor. Örneğin; 35-40'lı yaşlardan sonra karşılaştığımız her olaya/kişiye hemen çok yakınlaşmamaya, belli bir süre mesafeli bir pozisyonda durmaya başlıyoruz. Belki bu duruşa sahip olmamız onlarca yıl sürüyor ancak bu mesafeli (güvenli) duruşu bir kez benimsersek, bundan sonraki yaşamımız için kalıcı oluyor. Yani belli bir zaman sonra “artık eskisi gibi değilim, değiştim” diyebiliyoruz. Üstelik bunu başarmak için fazladan bir çaba da sarf etmiyoruz; düşe kalka ÖĞRENEREK değişiyoruz. O zaman belki de şöyle bir çıkarım yapabiliriz: Genel olarak değişimde başarı (!) için başarısızlık da kaçınılmaz mı acaba?


Bilinçi olarak, bir hedefe yönelik değişimin süreci ise şöyle işler: Hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde, uzaktan da olsa değişim alarmının sesini duyarız. O ses en başta cılız da gelse, anlamını biliriz: “Bu kafayla/yürekle gidersem aradığım güveni, huzuru, tatmini veya mutluluğu bulamayacağım.” İşte kişisel değişimin/gelişimin tohumlarının atıldığı aşama tam da burasıdır. Bu kafayla/yürekle olmayacağını içten içe biliriz de hangisiyle olabileceğini pek kestiremeyiz. Bize yakın olan insanlardan da bir sürü değişik fikir/öneri gelir, bazılarına direniriz, bazılarını deneriz. İşte düşe kalka öğrenmeye başladığımız bölüm de böyle başlar. Bu süreçte birçok duygu/yargı deneyimleriz; bu deneyimler bizim için kıymetlidir çünkü bundan sonraki şeklimizi bulmamızı sağlayacak en önemli malzemelerdir.


Değişim sürecinde motivasyonumuzu yüksek tutmamızı sağlayacak iki önemli bilgi vardır: 1- Eski duruşumuz bize iyilik getirmemiştir. 2- Eninde sonunda bize uygun bir duruş bulacağımız ve değişeceğimiz kesindir. Zaten eğer o düşmelerden kalkmalardan bir şeyler öğrenebilirsek en sonunda kendimizi iyi hissettiğimiz, kendimize yakıştırdığımız bir duruş/tavır geliştiririz. Adeta bizim bedenimiz için dikilmiş bir giysi gibi uyar ruhumuza; biz de yeni (değişmiş) halimizle yola devam ederiz. “Mutlaka şöyle olmalıyım” ya da “böyle olamazsam mutsuzluk benim kaderim” gibi çarpık inançlardan uzak durup kendimizi sadece yeni deneyimlere ve bunlardan öğrenebileceklerimize bırakabilirsek, değişim su gibi akar, yolunu bulur...


Değişimin tüm doğallığı ve kolaylığı ile yaşamınızın parçası olduğu günler dilerim...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Değişim gerçekten mümkün mü? Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Açık kalan telefonuna baktım ve... Yeşim Tijen
Senin kahven ne kadar atıksız? Hale Acun Aydın
İkizler Burcunda Yeniay: "Kim söylemiş beni?" Kristin Demirci
Neyden şikayet ediyorum - Neden şikayet ediyorum? Burcu Bağıran
Kök salmak Sinem Uslu
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.