Savaş zamanlarında “kadın” olmak

İstanbul'da pandeminin olumsuz koşullarına rağmen önemli bir etkinlik vardı. Adı 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. Teması 'Herkes için Çevre Adaleti'. Festival, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Fakültesi ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer.

“Hep birlikte kadına şiddete hayır diyoruz”

Festival Başkanı Adem Sözüer: “Türkiye'de ilk kez hep birlikte hayır diyoruz. Kadına yönelik şiddete akademik oturumlarla, adalet teması, kadın hakları, çevre sorunları gibi birçok konuya sinemanın da katkısıyla hayır diyoruz. Birlikte düşünüp aynı görüşte herkesin bir araya gelmesi çok umut verici.”

Sahraa Karimi'ye Sinema Onur ödülü

Etkinlikte dikkat çeken isimlerden biri yönetmen Sahraa Karimi oldu. Bratislava Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi Film ve Televizyon Fakültesi'nden mezun olan Afganistan doğumlu yönetmen Karimi, kariyer sürecinin tamamladıktan sonra 2012 yılında ülkesine geri döndü. Ülkesinde sinema kariyeri için önemli bir adım attı. Afgan Film Organizasyonun ilk kadın başkanı olarak ülkesinde bir ilki gerçekleşti.

Ülkesinde kadın olmanın zor koşullarına dikkat çeken yönetmen Karimi, ülkede başlayan savaş sürecinde Afganistan'da ayrılmayıp mücadele vermiş, kadınların yaşadığı hak kayıplarına dikkat çeken açıklamalarıyla birçok ülkenin dikkatini çekmişti. Kabil kuşatması sürecinde en çok hak kaybına uğrayan kadınların ve çocukların sorunlarına korkmadan, kararlı bir şekilde çağrılar yaparak 'korkmuyoruz' diyerek tüm dünyanın dikkatini çeken sembol isimlerden olmuştu. Bu tutumuyla kadınların koşullar ne olursa olsun gücünün farkına varmaları gerektiğini hatırlatmıştı yeniden.

Yönetmen Karimi: “Güçlü kadınlardan korkuyorlar”

Festival kapsamında yönetmenliğini yaptığı filmle onur ödülü alan Sahraa Karimi Türkiye'ye geldi. Ödülü Festival direktörü Bengi Semerci'den aldı. Töreni sonrası izleyicilerin sorularını yanıtladı. Güçlü kadın olmanın önemine dikkat çekerek çarpıcı bir söylemde bulundu: “Öncelikle Afganistan'dan çıkmama yardım eden ülke Türkiye'dir. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın birçok ülkesinden akademi ve sinemayı buluşturarak katılım sağlayarak 'adelet' temasını vurgu yapan bu festivali düzenleyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. Bu ödül benim çok değerli olacak.”

"Ülkeme kadınlar için farkındalık oluşturmak için geri dönmüştüm"

“Uzun yıllar yurtdışında eğitim ve kariyer sürecinden sonra tüm olumsuz koşullara rağmen, korkmadan, ülkeme geri döndüm. Çünkü kadınlar için ülkemde farkındalık oluşturacak onların güçlerini fark etmelerini sağlamam gerektiğine inandım. Korkmadım ve ülkeme geri döndüm. Geri döndükten sonra bir kere daha anladım ki; kadın olmak, savaşta ve en çok Afganistan'da kadın olmak çok zor. Eril bakış açısına hâkim olan herkes güçlü kadınlardan korkuyorlar” ifadesiyle dikkat çekti.

Sahraa Karimi'nin ödül sonrası yaptığı konuşmanın her bir satır arası çok anlamlıydı. Kadınların da barışta ülkesinde olduğu gibi savaşta bile neden güçlü olmaları gerektiğini çarpıcı ifadelerle açıklamaya çalıştı. Karimi, kadınların 'cinsiyet ayrımcı' söylem ve tutumlarla her zaman kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemde kadınlar hak mücadelesinden asla vazgeçmeyecek"

“Kadın olmaktan her zaman gurur duydum. Kadın olmak demek her zaman güçlü olmak demek. Ataerkil toplumlarda kadınlar bulundukları koşullar nedeniyle daha çok mücadeleci oluyorlar. Daha güçlü oluyorlar. Olmak durumundalar. Afganistan'da kadın olmak için çok cesur olmak gerekiyor. Afganistan'da film yapmak batıda film yapmaya benzemiyor. Sıradan olmak için değil kimlik sahibi olmak, var olan haklarını kaybetmemek için mücadele ediyorlar. Taliban, güçlü kadınlarla karşılaşmaktan korkuyor. Ancak onlar ise asla vazgeçmiyor çünkü güçlüler ve asla vazgeçmeyecekler.”

Akademik oturum ve film gösterimleri devam ediyor

Festivalin 'adalet' temasına vurgu yapan akademik oturumları İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi doktora binasında başladı, devam ediyor. Etkinlik kapsamında 'adalet' temalı film gösterimleri de yer alıyor. Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Festival filmlerinin Kadıköy Sineması ve Beyoğlu Atlas 1948 Sinemalarında izlenebilecek. Biletler Biletix'ten temin edilebileceği açıklandı.

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Uzun Metraj ve Kısa Metraj film yarışmalarının ödül töreni, 02 Aralık 2021 Perşembe günü saat 19.00'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.

Kazanan filmler gösterilecek. Yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödüllerin sahiplerine takdim edilmesinin ardından tören, 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması' ve 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nı kazanan filmlerin gösterimiyle sona erecek. Törende; “Öğrenci Jürisi Ödülü” ve “Habertürk Seyirci Ödülü” de sahiplerini bulacak.