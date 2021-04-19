Tülay Acar
Tülay Acar Tüm Yazıları
19 Nisan 2021 Pazartesi

Dijital yabancılaşma…

Pandemi sonrası djitalleşme baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Zamanın ruhu değişti sanki. Yüzyüze iletişim, çalışma, eğitimin yerini çevrimiçi platformlar aldı. Günlük rutinler değişti. Kontrol edilemez bir dramatik kopuş var adeta hayatlarda. Dijital teknoloji uzanımlı platform ve cihazlar aracılığıyla tek bir tuşa basarak bilgiye saniyler içinde ulaşılabilmek zaman ve mekan sınırları ortadan kaldırdı.


Zaman farklı bir boyutta yaşanıyor gibi… Saatler dakikalar kadar hızlı, dakikalar saniyeler kadar süratli akıyor adeta. ‘Sonra‘ yok ‚ ‘Şimdi ‘var. ‘An’ var artık. Anlık iletişim, anlık tüketim, anlık hazlar…


Peki zamanın kontrolünü mü kaybetti birey?


Oysa ki; özgürlük kendi zamanın sahibi olmak değil miydi? Pandemi sonrası hız kazanan dijitalleşme sonrası kendi zamamınımızın kontrolüne sahip olduğunu söylemek ne kadar mümkün…


Bilgi baş döndürücü bir hızla evriliyor. Tek bir tuşa basmak yeterli. Yüzyüze iletişimin yerini ‘çevrimiçi‘ iletişim, platformalar alırken; başarılı olma, mutlu olma, onaylanma, beğenilme, en olmanın parametresi ise ‘izlenme, paylaşım, beğeni‘ oranları belirliyor birçoğu için. ‘Mahremiyet‘ kavramı da değişime uğradı. Yeni adı ‘şeffaflık, cesaret‘ oldu…


Etkileşimselliğin yerini ‘dijital sessizlik‘, ‘yalnızca dijital platformlarda görünür olmak’ yeterli oldu. Kalemin yerini ‘dokunmatik cihazlar‘, mürekkep kokan kitapların yerini sesli kitaplar, sözlü iletişimin yerini ‘dijital resimler, ikonlar‘ , konuşmanın yerini ‘kısa sesli mesajlar’ aldı.


İletişim evrim geçirdi -baş döndürücü hızla.



Sözün özü; pandemi sonras dijittalleşme konfor alanları sunarken, bireyi gittikçe ‘yalnızlaştırırken‘, kendine, kamusal alana ‘yabancılaştırdı‘… Öyle ki dijitalleşmenin hakim olduğu günlük yaşam süreçlerinde hedonizmin sınırlarında avunan, zamanın ruhunu kaybeden bireylere dönüştürdü…


Üstelik endişe verici biçimde…


Akıllı telefonununu bir uzvu gibi gören, telefonuna dokunmazsa nefes alamaycağını düşünen, gelen her çağrıya, bildirime yanıt verme zorunluluğu hisseden, çevrimiçi bağımlılık oranı artan, çevrimiçi alanlarda görünür olmak için çaba harcayan, çevrimiçi platformlarda gözetlenmekten haz alan, sosyal medyada paylaşımlarına aldığı her beğeni sayısı, izlenirlik oranı ile mutlu olan bireyin, kendi içinde hiperbolik (çelişkili) eğilimleri gittikçe artmaya devam etti.


Dijitall yabancılara dönüştü....


Tıpkı Rıchard Senett’in “Kamusal İnsanın Çöküşü” adlı kitabında dile getirdiği gibi, modern çağın yansımalarında kayboldu. Daha az yüzyüze iletişim kurdu, sosyalliğe karşı sessizliği, kamusal alandan uzaklaşıp, kendine yabancılaşmayı tercih ediyor artık.


Pandemi sonrası dijitalleşme sonrası kendine yabancılaşan, kamusal alanda görünür olmak yerine dijital platformlarda varlık gösteriyor artık. Sennet’in, modernliğin kamusal alandaki ilişkileri yeni formlara dönüştürmesine yönelik eleştirisindeki gibi ‘sessizlik kültürünün’ parçasına dönüştü…


Dönüştümçe, dijital egolar, dijtal benlik, bireyin dijital haz, dijital onaylanma nosyonla nedeniyle gerçeklik algısını kaybetti…


Dijital teknoloji elbette hayatımı kolayştıran değerlli katıkları olan vazgeçilmez bir bir uzanım…


Farkındalık noktası ise; Sayısal algoritma tabanlı web uzanımların içinde kaybolmadan var olabilmek…


Peki nasıl? Bu konuyu bir sonraki yazımda devam etmek dileğiyle…



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Kutuplaşmalara veda Nihan Uycan Özen
Dijital yabancılaşma… Tülay Acar
Bir çıkmaza girdim Yeşim Tijen
Ölüm doulalığı (eşlikçiliği) nedir? Berna Köker Poljak
Kabile-siz Emre Ertegün
Yoga, insanı sevgi kelebeği yapar mı? Perihan Özcan Chocardelle
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.