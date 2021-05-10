Tülay Acar
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10 Mayıs 2021 Pazartesi

Annelerimiz ve yansımalarımız

Annelerimiz… İlk ülkemiz... Var olduğumuz, kök saldığımız ilk yaşam duraklarımız.

Tıpkı; Nayyirah Waheed'ın Lands eserindeki metaforik söylemindeki gibi…

"My mother was my first country, the first place I ever lived..."

"Annnelerimiz, 'ilk ülkemizdir' aslında..."


***



Aynı zamanda yansımalarıyızdır annnelerimizin...


Tıpkı Halil Cibran’ın ifade ettiği gibi: "Dünyadaki en güzel üç kadın, annem, gölgesi ve aynadaki yansımasıdır."


İşte o nedenle; anne demek, bizi biz yapan o yansımaların gölgeleridir aynı zamanda.


Bedenlerinde can bulup, vakti gelince bedenlerinden ayrılan oğullar, kızlar, önce annelerinin gölgesinde demlenir, hazırlanırlar hayata...


Sonra… Annelerinin gölgesi, kızlarının, oğullarının yansıması olurlar.


***

Anne demek, ‘ayrılamamaktır’…


Yaşarken de ölüm vakti geldiğinde de vedalaşamamaktır...


Her daim varlıklarını iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yaşam çığlıdır adeta.


Anne demek ‘unutamamaktır’ aynı zamanda…


Fiziksel olarak adı adı ayrılık olsa göbek kordonlarıyla ayrılıp , kökleriyle kopamamaktır evlatlarında...


İlk kök saldığı, ilk ülkesini, bir parçasını, son nefesine kadar yavursunun yüreğinde canlı tutabilmektir.


İşte o nedenle anne demek 'yaşamın ta kendisi' demektir.


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Çünkü; anne demek, bizi bizi yapan, 'özümüzü' oluşturan 'mayadır' aynı zamanda.

İlk öğretmenlerimizdir onlar aynı zamanda. Doğduğumuz andan itibaren kucağında, dizlerinde, sonra gözlerinde büyüdüğümüz mezun olamadığımız okullarımızdır.


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Anne olmak ‘yalnızca doğurmak değil, emek vermek, koşulsuz sevebilmektir‘ aynı zamanda…


Yaşam yolculuğumda karşılaştıklarımız, değerlerimize anlam katan öğretmenlerimiz, anne sıcaklığında sarmalandığım, sarmalandıklarımızlardır aynı zamanda.


Annelik anlatılamaycak, tüm kelimelerin yetersiz kaldığı, döngüsü durmayacak bir mucizedir…Her daim bir parçaları bedenlerimizde yaşayan köklerimizdir aslında.


İşte o nedenle benim için her gün Anneler Günü’dür.


Değerlerimizin yansıması, aynadaki gölgelerimiz, canım annemin, bu özel günün sebebi olan tüm güzel yürekli annelerin Anneler Günü kutlu olsun.



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