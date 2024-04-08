Sinem Uslu
Sinem Uslu Tüm Yazıları
Giriş: 08 Nisan 2024 Pazartesi

Bahar hazırlıkları

Bahçeye kısa bir süre önce diktiğimiz ağaçlar; yeşillenmeye ve çiçeklenmeye başladılar.


Açan her bir çiçeği ve yaprağı büyük bir heyecanla ve sevinçle karşılıyoruz.

Ne büyük bir mutluluk; bir ağacı büyürken izleyebilmek.

Onlarla birlikte geçirmeyi umut ettiğimiz hayata dair hikâyeler kurguluyoruz, oğlumla birlikte.


Yarım kalmış tavuk kümesini tamamlamaya çalışırken; tavuklara isimler buluyoruz.

Bazılarını çok komik buluyoruz isimlerin, sonra vazgeçiyoruz bu isimlerden. Önce tavuklarla tanışalım, isimleri de çalınır kulağımıza diye düşünüyoruz.

Sonra oğlum; ‘‘Kızılderili çocuklar, isimlerini kendileri buluyormuş’’ diyor, birlikte okuduğumuz bir kitabı anımsayarak. Bunun üzerine sohbet ediyoruz bir süre.

Bostan için ayrı bir alan hazırlıyoruz ve sebze yataklarının yapımına başlıyoruz yavaş yavaş.

Kış boyunca kuş yuvası olarak tasarladığımız kutuları ve ip mandalaları bahçenin tel örgülerine asıyoruz.

Kompostu nereye konumlandıracağımızı planlıyoruz.

Bahçede bulunan ve şimdilik atölye olarak kullandığımız alanı küçük bir çocuk kütüphanesine dönüştürmeyi planlıyoruz. Hem köyden hem de şehirden gelen çocukların, istekleri doğrultusunda burada vakit geçirebilmeleri için. Gönlümüz çocukların en çok oyun oynamasından yana olsa da.

Oğlumun bu zamana kadar ürettiği tüm eserlerden bir sergi açmayı planlıyoruz, bir de sevdiklerimizle bir araya gelebileceğimiz küçük bir kutlama.

Yazın okulların kapalı olacağını, günlerin uzayacağını ve köydeki çocuk nüfusunun da artacağını düşünerek; sokak oyunlarının kalabalık gruplar halinde oynanacak olmasına ve saatlerinin de uzayacak olmasına seviniyoruz.

Ve Arnold Lobel tarafından yazılan Kubağa ve Murbağa adlı, çok sevdiğimiz bir seriden şu hikâye yankılanıyor içimde hep;

"Ben küçükken, henüz bir kurbağa yavrusundan çok da büyük olmadığım zamanlarda," dedi Kurbağa, "babam bana 'Oğlum, bugün çok soğuk ve karanlık; ama bahar da hemen şu köşenin ardında' demişti. Baharın gelmesini çok istiyordum. O köşeyi bulmak için dışarı çıktım. Bir köşe bulana kadar ormandaki patikayı izledim. Baharın köşenin ardında olup olmadığına bakmak için etrafını dolaştım."

"Orada mıydı peki?" diye sordu Murbağa.

"Hayır,"dedi Kurbağa.

"Sadece bir çam ağacı,üç çakıl taşı ve kurumuş otlar vardı.

Çayırda yürüdüm.

Bir süre sonra başka bir köşeye geldim.

Baharın orda olup olmadığına bakmak için köşeyi döndüm."

"Buldun mu peki?" diye sordu Murbağa.

"Hayır," dedi Kurbağa.

"Sadece bir ağaç kütüğünde uyuyan yaşlı bir solucan vardı.

Başka bir köşe bulana dek nehir kenarı boyunca yürüdüm.

Baharı aramak için köşeyi döndüm."

"Orada mıydı?" diye sordu Murbağa.

"Hayır," dedi Kurbağa.

"Sadece biraz çamur ve kuyruğunu kovalayan bir kertenkele vardı."

"Eminim yorulmuşsundur,"dedi Murbağa.

"Çok yorulmuştum,"dedi Kurbağa," ve yağmurda başlamıştı.

Eve geri döndüm.Oraya vardığımda başka bir köşe buldum.Evimin köşesiydi bu."

"Onun ardına da baktın mı?" diye sordu Murbağa.

"O köşenin ardına da baktım," dedi Kurbağa.

"Ne gördün peki?" diye sordu Murbağa.

"Güneşin çıktığını gördüm,"dedi Kurbağa.

"Ağaçta oturup şarkı söyleyen kuşları gördüm.

Bahçelerinde çalışan annemle babamı gördüm.

Bahçede çiçekler gördüm."

"Baharı bulmuşsun!" diye bağırdı Murbağa.

"Evet," dedi Kurbağa."





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Bahar hazırlıkları Sinem Uslu
Nerde trak, orda bırak... Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
"İstiyorum ama yapamıyorum" Yeşim Tijen
Hizmet bilinci Nihan Uycan Özen
Hem biricik, eşsiz hem de aynıyız Burcu Bağıran
Kadın seçmenin belediyelerden beklentisi ne? Av. Aslı Karataş
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.