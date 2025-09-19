Günlük burç yorumları: 19 Eylül 2025 Cuma

Merkür bugün Terazi burcuna giriyor. Merkür 6 Ekim'e kadar Terazi'de seyrederken, daha diplomatik ve arkadaşça oluruz, birebir ilişkilere daha akılcı bir yaklaşım getiririz. Müzakere becerilerimizi geliştirmeyi düşünmek için iyi bir zamandır. Terazi'deki Merkür, herhangi bir durumun iki tarafını da görmeye çalışırken kararsız bir enerji getirebilir. Hiç şüphesiz kararsız olabiliriz, ancak bu dönem başkalarının bakış açılarını dikkate almak için uygundur. Daha etkili ve diplomatik iletişim, arabuluculuk, müzakere veya uzlaşma yoluyla fayda ve kazanç elde ederiz. Aslında, sık sık uyumu sağlama ve daha barışçıl bir şekilde yaşamanın/etkileşimde bulunmanın yollarını düşünürüz. Bu döngü sırasında genel olarak desteklenen şeyler danışmanlık, ortaklık, editörlük ve halkla ilişkiler olacaktır. Yaklaşımımız ve düşünce tarzımız ılımlıdır; aşırı uçlardan kaçınır, tüm taraflara adil olmayı tercih ederiz. Venüs-Satürn ve Güneş-Şiron kincunx (150° açı) geçişleri, bizi farklı istekler, durumlar veya bakış açıları arasında bölünmüş hissettirebilir. İkilem zevk ile sorumluluk arasında olabilir ve ikisini de tam anlamıyla takdir edemediğimizi ya da ele alamadığımızı hissedebiliriz. Bir miktar özgüven dalgalanması mümkündür. İç rehberimizden şüphe edebilir ve kırılganlıklarımızı test eden durumlarla karşılaşabiliriz. Ayrıca sorunlarla doğrudan ilgilenmemekten dolayı suçluluk da yaşayabiliriz. Ancak bugün şüphe ve suçlulukla başa çıkma girişimlerimiz, fırsatların yolunu açmaya yardımcı olabilir. Merkür bu akşam Neptün'e karşıt açı yapacak ve ardından Uranüs ve Plüton'a üçgen açıya ilerleyecek. Merkür'ün Neptün'e karşıtlığı bakış açımızı bulanıklaştırabilir. Bir konuda iki çok farklı görüş arasında gidip gelebiliriz, gerçekte ise hakikat muhtemelen bu iki görüşün arasındadır. Düşüncemizi zorlayan farklılıklar ortaya çıkabilir ve teknik ayrıntılara odaklanmak zor olabilir. Kendimizi zihinsel bir tahterevallide, gerçek ile kurgu arasında gidip gelirken bulabiliriz! Zihnimiz şimdi dalıp gidiyorsa, belki de son zamanlarda hayal gücümüzü beslemeyi ihmal etmişizdir. Bu geçiş sırasında, kendimizi yanlış tanıtmaktan, kritik pratik ayrıntıları gözden kaçırmaktan ve kendi kendini baltalayan düşüncelerden kaçınmalıyız. Bununla birlikte, bu dönem düşünce ufkumuzu genişletmek ve normalde gözden kaçırabileceğimiz olasılıkları değerlendirmek için iyi bir fırsat olabilir. Gün ilerledikçe ise kararlılığımız ve konsantrasyonumuz güçlenir. Hakikatleri ve keşfedilmemiş konuları ve fikirleri araştırmaya yöneliriz. Bir konuyu daha derinlemesine anlamak için uygun bir zaman olabilir. Zihinsel yetilerimiz öte âlemsel izlenimlere uyumlanır, bize artan içgörü, psikolojik anlayış ve farkındalık ile odaklanmış dikkat sunar. Bize avantaj sağlayacak yeni bilgiler keşfedebilir ya da kaçındığımız bir konunun gerçeğini nihayet "görebiliriz." Bizi geçmişin olumsuz unsurlarına bağlayan bir şeyi bırakmak için mükemmel bir zamandır. Kendimizi, eski düşünme ve iletişim alışkanlıklarına geri dönmek yerine farklı veya özgün yollarla ifade ediyoruz ve bu da başarılı oluyor. Konuşmalar hafifçe kışkırtıcı olabilir, yeni fikirler ve bakış açılarına yol açabilir. İçgörüler veya yaratıcı fikirler ani, beklenmedik ve parlak bir şekilde gelebilir.