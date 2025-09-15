Emziği ne zaman bırakmalıyım?

Bebeğiniz büyüdüyse ve emziği bırakma zamanının gelip gelmediğini merak ediyorsanız uzmanların görüşlerini derledik! Amerikan Pediatri Akademisi, 2-4 yaş arasında emziği bırakmanızı, Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Akademisi ise 3 yaşında emziği bırakmanızı öneriyor. Bu nedenle, çocuk için 2-3 yaş arasında emziği bırakmak harika bir seçenek olabilir. Ancak bilmelisiniz ki ebeveyn olarak, bebeğiniz için en uygun zamanın ne zaman olduğuna siz karar verirsiniz. Bu nedenle aslında “Emzik ne zaman bırakılmalı?” sorusunun cevabı basit: Duruma, size ve çocuğunuza bağlı.

Emziği nasıl bırakabilirim?

Eğer emziği bırakmanın zamanı geldiğine karar verdiyseniz, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey var:

Çocuğunuzun yaşı

Çocuğunuzun emziğe olan bağlılığı

Zaman içerisinde en istikrarlı olabileceğiniz yöntem

Emziği nasıl bırakabilirsiniz?

Emziği bırakmak için deneyebileceğiniz 5 seçenek:

Emziği aniden bırakın

Emziği bırakma zamanı geldiğinde hepsini atın. 1,5 yaşından büyük çocuklar için, emziği bırakmalarına bir hafta kala, emziğe veda etmeyi anlatan kitaplar okumayı, artık emzikleri olmayacağından bahsetmeyi ve bunun yerine kullanabilecekleri rahatlatıcı eşyalar konusunda fikirler sunabilirsiniz. Hatta emziksiz uyumak hakkında kısa bir hikaye uydurmak faydalı olabilir. Bunun uzun ve yorucu bir konuşma olması gerekmez ancak çocuğunuza yaklaşan değişimi sindirmesi için birkaç gün vermek çok faydalı olabilir.

Emzik perisi

Emzikleri alıp yerine iyi bir hediye getiren bir periy hangi çocuk hayır diyebilir? Hikaye diş perisinden size de tanıdık geldi mi? Bu yöntem de işe yarayan yöntemler arasında ilk sıralarda.

Emziği yavaş yavaş bırakın ve sadece uykuda kullanın

Emziği uyku dışında rahatlamak için kullanan bir bebeğiniz varsa daha yavaş bir geçiş yapmak iyi bir fikir olabilir. Emziği tamamen bırakmadan önce, emziğin sadece uyku için kullanılabileceğine dair bir kural koyabilirsiniz. Emzik yataktan asla çıkamaz. Bu, hazır olduğunuzda emziği bırakabileceğiniz yavaş bir geçiş yaklaşımıdır.

Geceleri emziği bırakın

Sadece gündüz uykusu sırasında emziği kullanın. Uykuya dalma isteği, gündüz uykusuna göre geceleri daha yüksektir bu nedenle emziği gündüz uykusunda uykuya geişi kolaylaştırmak için kullansanız da geceleri emziksiz uykuyu deneyebilirsiniz. İyi bir adım olabilir.

Emziği yavaş yavaş küçültmek

Bu emzik kesme sistemi, 6-18 aylık bebekler için emziğin boyutunu kademeli olarak küçültüp emzikten kesmenin bir yolu olarak tasarlanmıştır. Bazı bebekler için harika bir seçenek olabilir.

Emziği bırakmak kaç gün sürer?

Bu, seçtiğiniz yönteme, bebeğinizin yaşına ve mizacına bağlıdır. Çoğu durumda, en zor günlerin emziği bıraktıktan sonraki ilk hafta olduğu bilinir. Yaklaşımınızda sabırlı ve tutarlı olun, emziksiz hayata alışmak günden güne daha kolay olacaktır.

Referanslar

Cara Dumaplin. “Weaning the Pacifier”. Şuradan alındı: https://takingcarababies.com/weaning-the-pacifier?srsltid=AfmBOorfPDakpbh-d6NvaTv63mEYAYV6wFP_X_0pZRloIAr3uGGiYIIx (16.09.2024).