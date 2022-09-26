Moda haftalarının yıldızı: Mary Jane ayakkabılar

Son d\u00f6nemlerde havan\u0131n s\u0131cak veya so\u011fuk olmas\u0131 fark etmeksizin en \u00e7ok tercih edilen ayakkab\u0131 modellerinden biri Mary Janeler.... Kal\u0131n \u00e7oraplar ve t\u00fcl \u00e7oraplarla kullan\u0131m\u0131n\u0131 \u00e7ok be\u011fendi\u011fimiz bu model genelde s\u0131cak havalarda ise \u00e7oraps\u0131z ve genelde etek\/elbise alt\u0131nda tercih ediliyordu.. Art arda gelen moda haftalar\u0131nda en \u00e7ok dikkatr \u00e7eken model olmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bir\u00e7ok insana eski okul g\u00fcnlerini hat\u0131rlatt\u0131 ve kolej stilin aranan par\u00e7as\u0131 haline gelmeyi ba\u015fard\u0131.. S\u0131kl\u0131kla kullan\u0131lan topuklu modelinin yan\u0131nda babet tarz\u0131nda kullan\u0131m\u0131yla da olduk\u00e7a zarif bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm yakalamay\u0131 ba\u015far\u0131yorlar.. Sonbahar\u0131n son s\u0131cak g\u00fcnlerinde, bot ve \u00e7izmelerin olmazsa olmaz oldu\u011fu d\u00f6neme gelmeden hemen \u00f6nce bu ayakkab\u0131yla yapabilece\u011finiz bir s\u00fcr\u00fc kombin var bizce.. \u0130\u015fte Mary Jane ayakkab\u0131larla yap\u0131lan ve ilham alabilece\u011finiz kombinler.... . . . . . . . . . . . . . .
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