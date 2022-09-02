Nihan Uycan Özen
Nihan Uycan Özen Tüm Yazıları
02 Eylül 2022 Cuma

Neden durdum?

Canım Kardeşim,


Çok özledim seni. Ne zamandır yazmıyorum sana. İçimi döküp, paylaşmıyorum gördüklerimi, hissettiklerimi, öğrendiklerimi…


Durdum ben. Yazmıyorum, pek çalışamıyorum. Yaşamak eylemiyle fazlasıyla meşgulüm şu sıra.


Ne mi bu yaşamak?

Valla bazen sadece gündelik ev işleriyle uğraşmak, bazen çocukların peşinde onlar nasıl mutluysa o şekilde akmak, kaçamak yapabilirsem sahilde bir yürüyüş, uzun uzun boşluklara bakmak, bolca okumak ve döngüsü tamamlanan bazı işleri nihayetine erdirmeye çalışmak.


Yaşamım bu şekilde şu an. Kendimi çok üretken hissetmemekle birlikte iyi hissediyorum sevgili kardeşim. Nasıl iyi hissetmeyeyim ki? Sadece tatil yaparak geçirdiğim bir Temmuz ayı oldu, sonrasında da pek yavaş bir Ağustos… Hayatımda ilk defa gerçekten hiçbir şey yapmadım. Eskiden olsa durdum diye içimde fırtınalar kopar, çalışmamak, fayda üretememek, âtıl ve tembel hissetmekle ilgili krizlere girerdim biliyorsun.


Ama birlikte öğrendik hatırla; yetersizlik ve mükemmellik sabotajcıları hep kol kola geziyor. Ne kadar mükemmeliyetçi, aşırı çalışkan ve yorgunsan o kadar yetersizlik hissediyorsun. Yalan mı? Yalansa yalan de! Ne yapsan yetmiyor, hep daha fazlası için en çok kendini tüketiyorsun. Görmüyor musun? Ben gördüm ve yine durdum. Ohh iyi ki de durdum.


Üç hafta hiçbir şey yapmama sözüm vardı kendime. (Bu hiçbir şey den kasıt aşırı düşünme, eylem planı ve okumayı dahi içeriyordu) Yapabildim. İlk defa. Kendi çalışma rutinimin dışına çıktım ve tatilde bile zihni durmayan Nihan’ı susturdum. Çocuklarımla dolu dolu vakit geçirdim, tatil yaptım, uyudum, pazara gittim, gezdim tozdum evime geldim, ev işi, yemek, çamaşır, temizlik, çocukların planları vs. derken dolu dolu bir hayatım olduğunu ve tüm bunları yapabilmenin de bir “iş” olduğunu fark ettim.


Oysa sevgili kardeşim ben bu bahsedilenlerin keyifli olanları dışındaki her şeyi zaten yaparken bir de “bundan daha fazlası nasıl olabilirim?” diye soruyorum kendime hep. Bunda kötü bir şey yok tabii. Hatta çoğu zaman da tavsiye ettiğim üretkenlik ve faydalı olma, toplumsal katkı konularına örnek bir rol model çizmeye çalışıyorum kendi yaşamımla. Bu konuda kendimden razıyım çoğunlukla. Ama bazen balatalar yanıyor. “Fark etmek gerek” diyor iç sesim.


“Kimse için çok fazla olmamak lazım. Hatta bunu parlamak ile de karıştırmamak lazım” diye ekliyor temkinli olan tarafım.


Bu ne demek?

İşte burası çok karışık ve ince bir çizgi canım kardeşim. İçimde fırtına öncesi bir sessizlik yaşıyorum ve belki bu yazıda seninle hepsini paylaşamayacağım bile. Çünkü sezgi bazen o kadar önden geliyor ki söze dökmeye çalıştığında kimse için anlamlı olmuyor.


Sadece sezen biliyor muhtemel olanı.


Ben de öyle bir haldeyim ve fena halde çevremi gözlemliyor ve dersler alıyorum. İkimiz için de önemli olan bazı farkındalıklarımı da yazmaya çalışıyorum.


Seninle paylaşmak istediklerimi kısa ve öz tavsiyeler olarak değerlendirebilirsin şayet istersen. İşte listem aşağıda:


  • Arada bir durmak tembellik değildir!

  • Üretmeden de, hiçbir şey yapmadan da sadece var olduğumuz için değerliyiz.

  • Ve bununla birlikte ataleti yaşam biçimi haline getirmemeliyiz sevgili kardeşim. Yoksa çevresini ve kendini tüketen bir parazitten farksız oluruz.

  • Kendimizi kimselerle karşılaştırmamalı tamamen kendi merkezimizde bir hayat yaşamalıyız.

  • Sen ve ben bu evrende kendine özgü yetenekleri, üretim alanları olan biricik var oluşlarız ve bu halimizle eşsiz ve çok güzeliz.

  • Bazen sadece olduğu kadar yeterlidir. “Yetmedi” diyen yanın senin en azılı sabotajcılarından biri. Onu gör ve gölgesi arkasındaki büyüme alanını keşfet!

  • Korkularının su yüzüne çıkmasına izin ver ki onlarla temas edebilesin. Ancak o zaman anlarsın korktuğun şeyin sadece bir gölge olduğunu ve ardında büyük bir ışık kaynağını gizlediğini.

  • Durmazsan boşluklar oluşmaz ve rutinler hayatını doldurur. Kendini yenileyemez, ilhamla dolamazsın. Yaradan en çok boşluklarda ortaya çıkar. Unutma, atomun büyük bir bölümü boşluklardan oluşuyor. Ve yine hatırla, notaların arasında boşluklar olmasa melodiler oluşamazdı.

  • Hiçbir şey yapmayarak akışa izin vermek bir büyük ustalıktır. OL’maya izin verirsin çünkü ve neyin olmasına izin verirsen onun gerçekleşmesi için, sen dururken evren çalışır.

  • Yukarıda yazdığım statüye gelebilmek için ise daha önceden emek vermiş olman gerekmektedir sevgili kardeşim.

(Eğer bu son madde konusunda derinleşmek istersen canım kardeşim, daha önce Mümkün Dergi için yazdığım “Emek, çaba ve kendinden oluş haline geçmek” adlı yazımın linkini aşağıda paylaşıyorum.)[1]


Bekleyelim ve görelim,

Kardeşin Nihan,


[1] https://mumkundergi.com/emek-caba-ve-kendinden-olus-haline-gecmek/



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Neden durdum? Nihan Uycan Özen
Hep kendini bize uydurmuş Yeşim Tijen
Eşyalarınız azaldıktan sonra yerlerini dolduracak güzellikler Hale Acun Aydın
Kadınlar Gülşen’e neden arka çıkıyor?-2 Av. Aslı Karataş
Dünyada şefkati nasıl yaratacağız? Burcu Bağıran
Kırılganlıktan ferahlığa giden yol Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.