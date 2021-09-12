Beşinci boyut ve nötr olmak

Canım kardeşim merhaba,

Biliyorsun geçen haftalarda daha fazla uyarı yazısı yok dedim. Emir büyük yerdendi, söylemem gerekti. Kalbimle duyduklarım parmaklarımın ucundan kağıda dökülmezse rahat etmiyor ruhum. O yüzden haddimi aşmadan bugün bir konuyu aydınlatmaya çalışacağım. Yazacağım şeyler tespit yapmaya yarayacak. Ben de seninle öğreniyor, seninle birlikte YOL alıyorum, biliyorsun. Ve hatta çoğunlukla önden gelen bilgi, kendini zamanla açığa çıkardığında da dönüp dolaşıp başa sarıyorum.

Ne yapıyorum?

Eski yazıları okuyorum ara ara. Farkındaysan yazılarım bile diyemiyorum çoğu zaman. Çünkü öyle bir yerden geliyor ki bazılarının yakıtı, “sadece bana ait olamazlar” diyorum. Bu sıralar aklımda sürekli dönen tek kelime ise “NÖTR”.

Ve hatırlarsan ben daha aylar önce yazdım “Kutuplaşmalara Veda” diye…Nerdeyse iki sene önce seslendim “Birlik BİZ’i çağırıyor” diye…Boyutları anlattım “Boyutlar, algım ve BEN” yazısında. Ve çok yakınlarda yazdım, şimdilerde herkesin ağzına pelesenk olmuş YENİ DÜNYA kavramı için “Hala dünyadayken Yeni Dünya’yı anlamaya dair” ve “Yeni Dünya Değerleri” yazılarını. Çünkü bil istedim, ben YENİ DÜNYA DÜZENİ diye dayatılan distopyaya hizmet etmiyorum. Her yaratılmışın içinde ayrılığın acısını hissettiği o BİRLİK duygusundan hareketle, bir yeryüzü cenneti ütopyası hayalliyorum. Bunu yapan milyonlar var biliyorum. Her zamanki gibi konu aydınlıkla karanlığın dansı! Bak savaşı demedim bilerek çünkü savaş kavramı tarafları ortaya çıkarır ve taraf olmak bilinci dualitenin eseridir. Dualite de üç boyut dünyası kavramıdır.

Halbuki ben ne diyorum?

Dünya enerji alanını beşinci boyuta taşımaya çalışıyor diyorum. Bu ne demek güzel kardeşim, gel tekrar idrak edelim. Taraf yok demek artık. İyi-kötü, karanlık-aydınlık yok demek çünkü ikisi BİR! İnan lütfen. Yüksek boyutlarda bu kavramlar BİR’ler. Eğer tutkuyla hala herhangi bir düşünceye, duruma, inanca fanatizm derecesinde bağlıysan, birçok konuda zorlanacaksın önümüzdeki zamanda, söylemedi deme! Çünkü işin matematiği böyle…

Halbuki NÖTR bir yerden, yargı koymadan, seçimlerde bulunur ve diğerlerinin seçimleri konusunda da onları özgür kılabilirsen hayat senin için ve içine doğru yükselmekte olduğun bilinç için çok kolay akacak. Bugünlerde bunu yapabilmek pek zor biliyorum. Çünkü BİZ’i sağlıkta bile ayrıştırmaya çalışıyorlar, fark et!

NÖTR olmak ne demektir? Ne demek değildir?

Hiçbir kararın, seçimin olmayacağı anlamına gelmez NÖTR olmak. Değerlerin, ilkelerin olmayacağı anlamına da gelmez. Savunduğun değer ve ilkeler zaten yüksek bir bilincin yargı içermeyen, çeşitlilik barındıran eşitlikçi yaklaşımından kaynaklanacağı için ortaya ayrılık da koymaz. NÖTR alanda esas olan BİRLEŞTİRMEK’tir. TEK’in yüzlerce farklı açısı olabileceğini görmek demektir. Hakikat bilgisine kapıyı açabilmek için saygıyı, sevgiyi, şefkati öğrenebileceğin alandır NÖTR olmak. Eğer yargıların cehenneminde tutunup kalırsan sadece taraflara inanır, kendini bu kısırdöngüye mahkum hissedersen üç boyut hapishanesinin dersleri senin için henüz bitmemiş demektir.

Bu arada henüz hepimiz o eşikte geziniyoruz kardeşim, KORKMA, yalnız değilsin. Bil ki güçlüsün çünkü özgür iraden var, hatırlatırım.

O zaman ne yapacağız?

Şimdilerde çokça ayrışmaya tanıklık ediyoruz. Tam da burada sınavımız başlıyor canım kardeşim. İçine çekilmeye çalışıldığın kutuplu tartışmalardan kaçınarak, kendinin taraf olmak zorunda olmadığını göstereceksin. Eğer tarafları birleştirebiliyorsan SEVGİ’de, ÖZGÜRLÜK’ te ve İNSANLIK ’ta, birleştireceksin. Çünkü önümüze konan oyunlar çok çetin. Şayet beceremiyorsan, kendi merkezinde kalacaksın. Eşit oranda sevgi besleyeceksin her türlü seçime. Başkalarının kararları, bu kararların sonuçları seni tetiklemeyecek. İşte o zaman NÖTR kalırsın ve yaydığın enerjiyle, doğal akışa hizmet edersin. Olacak olan olur ve sen de senden önce var olmuş olan ve senden sonra da sonsuza dek var olacak olana hizmet edersin.

İnsanlık olarak kendimizi bu kadar önemsemesek, bu evrende sadece bir bilinç akışı olduğumuzu fark etsek zaten dediklerim otomatikman gerçekleşir ama işte bizim tekamülümüz de bu şekilde. Ruhumuzun dünyayı seçerek gelmesinin bir sebebi var.

Bu çağda burada olmayı seçen ruh kardeşlerim için yazıyorum;

Gönüllü geldik, gönüllü gideceğiz. O halde olabileceğimiz en iyi versiyonumuzla bu dünyadan ayrılmak varken neden hala eski dünyanın kutuplu anlayışında sıkışıp, kalplerimizi sevgiye kapatıyoruz? Sevgiden bir yerden, anlayışla kararlar almak, uygulamak mümkünken neden hala son derece baskıcı ve kontrol odaklı enerjilerin hükmündeyiz? İçimizde dönüştüremediğimiz hangi karanlıklar, neleri kontrol etmek istiyor ki bu dünya hala bu halde? Düşünün kardeşlerim, neden teslim değiliz akışa? Neleri bırakamıyoruz?

NÖTR olabilmek için nelere ihtiyacımız var?

Bu soruların cevabını bir sonraki sefere kadar iyice çalış istiyorum canım kardeşim. Defalarca söylediğim gibi, yazmak şifa sağlar. Al bu soruları önüne ve hiç durmadan yaz, ta ki içindeki her şeyi dökene kadar. Durma, bilinç dışından akan her düşünce kâğıda aksın! Ortaya dökülenler belki seni bile şaşırtır. Çünkü toplumsal şartlanmışlıklar, yanlış inançlar ve atalardan miras kalanlar temizlenmeden yeniyi inşa edemeyeceğiz. NÖTR alan için çalışmak gerekiyor, bil istedim. Ama sonrası öyle bir genişleme alanı ki, ömrünce bilmediğin… Yargısızlığın özgürlüğünden gelen kabul ile sevgi dolacak içine, inan bana!

Deneyimlemesem yazamazdım, sen de biliyorsun. O halde YOL’a birlikte devam edelim kardeşim.

Tüm sevgimle,

Kardeşin Nihan