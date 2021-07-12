Yeni Dünya değerleri

Can Kardeşim Merhaba,

Umarım bu yaz günlerinde kışın yaşadığımız karanlığı bir nebze de olsun aydınlatacak alan ve zamanı bulabiliyorsundur. Tatil yapıp dinlenebilmeni çok isterim. Bu imkanın yoksa da kendine o alanı yaratabilmeni…Karanlık ve aydınlık birbirine sarılı aynı ÖZ’den gelen iki farklı tezahür formu, hatırla lütfen! Hatırla ki, karanlıklara düştüğünde arkasının aydınlık olduğunu, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bil. Tıpkı aydınlıktan sonra yine karanlıkların gelebileceğini bilmek gibi…Ve sen her ikisine de anlamlar yüklemeyi bırakıp, tutunmamayı öğrendiğinde yani sadece olanla akabilmek mümkün olduğunda varoluş neşesine geçeceksin. Oluyor kardeşim, inan oluyor. Bu oluş hali çok huzurlu...İnsanız tabii, sürekli bu alanı korumak mümkün olmuyor ama uygulamayla daha çok o alanda kalabiliriz. Yeni Dünya BİZ’den bunu istiyor.

Yeni Dünya kutupsuzluk alanı, Yeni Dünya yaratım alanı ve Yeni Dünya kendi masalını yazdığın yer…Tüm Dünya “UYAN” diye haykırıyor BİZ’e…Bir sürü doğal felaketiyle konuşuyor gezegenimiz; karanlık gelecek distopyasını şimdiden aynalıyor ki uyanalım. Seçim sunuyor BİZ’e…Doğayı katledip, suni ve kontrol odaklı bir dünyada mı yaşayacağız yoksa uyanıp doğa ile BİR olduğumuzu fark edecek miyiz? (Michael Jackson’ın 1996 yılında yayınladığı Earth Song adlı şarkısının klibini seyret kardeşim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Aşağıya orijinal klibin linkini ve de Türkçe alt yazılı konser kaydının linkini bırakıyorum[1].)

Eğer sen de aydınlık bir gelecek düşlüyor, yeryüzü cennetinin hayalini kuruyorsan kardeşim, aşağıdaki değerlere bir göz at! Ne kadar yakınsın bu bilince? Sor kendine, dürüst ol! Ben bunları yazarken içime dolan bilgilere kanallık ediyorum. Oraya ulaşmak için yolum olduğunu bile bile... Ama olacak, zamanla olacak çünkü yaradılış SAF SEVGİ’den geliyor. SEVGİ aşağıda yazdıklarımı mümkün kılar, biliyorum. Öyle içten bir yerden biliyorum ki, hakikat bilgisi olduğundan şüpheye düşmediğim için yazıyorum. Egomdan gelen bir bilgi olsaydı aşağıdakiler seni de bu kadar etkilemezdi, hissediyorum. O yüzden şimdi açık bir kalple oku bu değerler sistemini. Her zamanki gibi güçlü sorular da bırakıyorum sana. Üzerlerinde çalışırken kullanabilirsin kardeşim. Çünkü kaderimiz ancak kişisel gayretimizle dönüşecek, biliyorsun. Anlayış geliştirmez, üstünde uygulama yapmazsan gerçekliğin olamaz burada yazanlar. Ve işte o zaman “ben mi değiştireceğimbu koca sistemi?” der, doğru olmadığını, ruhuna iyi gelmediğini bile bile karanlıklarda yaşamaya devam edersin. Sırf o taraf sayısal olarak üstün diye…Halbuki nicelik değil, nitelik çok şeyi değiştirir. Birlikte göreceğiz, tut elimden kardeşim!

Yeni Dünya’nın En Önemli Değerleri:

SEVGİ: Evrenin SEVGİ’den oluştuğunu bilmek ve bu SEVGİ potansiyelini her kişi ve her şeyde ortaya çıkarabilmek

BİRLİK: Evrende var olmuş / var olan / var olacak her şeyin tek bir ÖZ’den geldiğini bilmek, her varlığın birbiriyle bağlantılı olduğunu hissetmek

KABUL: Her kişi ve şeyin mutlak oluş haline saygı duyarak OL’masına izin vermek.

TESLİMİYET: Olan her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanmak ve akışla birlikte uyum içinde kalabilmek. Kişilere bağlı bir adalet sisteminin ötesine geçebilme kabiliyeti.

ÇEŞİTLİLİK: Evrenin, yaşamla ortaya koyduğu sonsuz varyasyondaki tezahür şekillerine duyulan saygı

ÖZGÜRLÜK: Canlıların yaratımdan getirdikleri kişisel irade güçlerini kullanabilme hakkı

EŞİTLİK: Her canlılın ilahi akış tarafından onun için belirlenmiş süre boyunca yaşam hakkı vardır. Bu yaşam süresi içinde her varlık aynı oranda değerli ve kıymetlidir. Bu yüzden kurulacak yapılarda herkesin ve her şeyin hakkının gözetildiğinden emin olunması esastır. DOĞA da bu canlıların başında gelmektedir. Bu değer, klasik hiyerarşiyi reddeder. Herkesin kendi lideri olduğu bir sistem düşler. Kendi gücünü bile, isteye başkasına teslim edenler için bir şey yapılamaz.

KOÇLUK PRENSİPLERİ: Herkes doğal, yaratıcı ve kaynaklarına sahiptir. Her şey hem doğru / hem yanlıştır. Sürece saygı duymak ve birlikte yaratmak esastır.

KUTUPSUZLUK: Nötr algılama düzeyine geçebilmeyi, dualiteden çıkışı simgeler. İyi, kötü yoktur. Olan vardır. (5. Boyut algı düzeyini temsil eder. İnsanlık bilinci şu an için bu anlayışın emekleme dönemindedir)

DERİN DEMOKRASİ: Çoğulcu demokrasiden farklı olarak “tartışma, uzlaşma ve sorun çözme” yön­temiyle toplumsal barışı hedefler.

BOLLUK BİLİNCİ: Evrende herkese ve her şeye yetecek kadar bol kaynak vardır. Paylaşmak bolluğu artırır ve refah seviyesini yükseltir. Kafalarımızdaki kıtlık bilincinden kaynaklı blokajların ve kontrol enerjisinin dünyadan temizlenmesine hizmet eder.

YARATICILIK: İnsanın içindeki Tanrı ÖZ’ünü ortaya çıkartabilmesi

BİRLEŞTİRMEK: Benzer veya biraraya geldiğinde büyük bir sinerji yaratabilecek uyumlu birey ve grupların birleştirilerek kitleler oluşturulması, örgütlenme yeteneği

Güçlü sorular:

Bu kavramların kendisi olabilmek için neler mümkün?

Sen de bu değerler ne şekilde açığa çıkar?

Ne yaparsan bu değerlerle bağ kurar, onları yaşatabilirsin?

Bu değerlerin çiğnendiğinde kendini nasıl hissediyorsun?

Hangi konuda yardımını istiyorum? Amacım ne?

Bir sonraki sefere kadar bu alanda kal kardeşim. Birlikte büyüyoruz, hatırla! Ancak senin ve benim kişisel gayretimizle çıkacağız bu kör kuyulardan. Özlediğimiz ışık ufukta göründü, yardım eden yüzlerce ruhsal rehber, hayvan ve insan kardeşler var. Destekleniyoruz, inan bana. Sen inandıkça dünyan değişecek, bil bunu. Sen dönüştükçe, ben dönüştükçe dünya dönüşecek, ÖZ’üne dönecek. Ortak rüyamız, bilinç dönüşümüyle mümkün olacak. İşte o yüzden sadece “toprak al, ek, biç, doğal yaşa” demiyorum ben. Bunları muhakkak yap ama yanında “bilincini de dönüştür” diyorum. “Çevreni bilgilendir!” diyorum. “Kendin ve bütünün hayrına bulduğun her türlü bilgiyi paylaş!” diyorum. Sen de biliyorsun kardeşim; bireyler organizasyonları, organizasyonlar sistemleri, sistemler de toplum bilincini doğrudan etkiler. Amacım, toplum bilincini dönüştürme yolunda sunabildiğim kadar, kabımca katkı sunabilmek…

Bu nedenle şimdi sana ve bana sormak istiyorum:

Tüketim ekonomisiyle yüzlerce yıldır tükettiğimiz gezegenimizi ve kendimizi, türetim ekonomisi, paylaşım ekonomisi ve armağan ekonomisi gibi yepyeni sistemlerle kalkındırabilecek ve bunu yaparken toplum refahını ve mutluluğunu en üst seviyelere koyabilecek, doğayla uyumlu, Yeni Dünya’ya yakışır yaklaşımlar nasıl mümkün olurdu?

Bir sonraki sefere kadar

Sevgiyle kal,

Kardeşin Nihan

[1]

https://www.youtube.com/watch?v=tk95j6dq4yQ