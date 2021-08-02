Mutluluk peşinde birlikte başaracağız

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki yazıyı ülkemizin dört bir yanını saran yangın afetinden önce yazmıştım. Daha yayına göndermediğim aklıma gelince tarifsiz üzüntüler içinde bir de bu konuya dikkat çekeyim diye düzenleme yapmak üzerine başına oturdum. Fakat baştan sona okuduktan sonra meselenin ÖZ’üne doğru bir yerden değindiğimi fark ettim kardeşim. Bu nedenden, noktasına virgülüne dokunmadan sunuyorum içimden akanları yine…Karar senin… Gel kritik sayıyı birlikte aşalım!

Bugünlerde içimi dinlemedeyim sevgili kardeşim. Dinledikçe de yeni keşifler yapıyorum. Farkındaysan bir süredir toplumsal konularda yazmaya odaklandım. Bu durumun nedenini kendim çok iyi bilmekle beraber, sana tam da anlatabildim mi emin olamıyorum. Çünkü ben ne zaman kişisel gelişim yazsam daha çok okunuyorum. Toplumsal konulardan bahsettiğimde okunma sayıları düşüyor. Sayısal verileri birincil önceliğime koymamakla birlikte bu konuyu önemsiyorum. Zira her şeyin bir kritik sayı[1] (aşağıya 100.maymun fenomeni ile ilgili link bırakıyorum, lütfen göz at) meselesi olduğunu biliyorum.

Bireyden topluma giden ve oradan kalkınmış bir medeniyeti mümkün kılan IŞIKLI YOL benim için pek kıymetli. Yaşam amacımın varacağı son nokta. Bu vizyonu çok uzun zaman önce gördüm. Anlamam, kavramam, içindeki görevimi almam biraz zaman aldı. Şimdi de hedeflediğimiz bilinç dönüşümü yolunda o kritik sayı BİZ’le mümkün olacak. O yüzden bolca oku, bilgilen ve paylaş kardeşim. Gelelim benim meselem üzerinden ortak meselemize;

İki bin on beş yılı başlarında bulduğum hayat amacı cümlem şöyle idi:

“İnsanları cesaretlendiren bir elçiyim.”

Buradan bakıldığında oldukça büyük, belki kibir de içeren bir söylem. Bilemiyorum. (Bugün bu konuyla ilgili harika bir mesaj aldım. Onu da bir ara yazacağım.) Bildiğim tek şey niyetim…O gün de aynıydı bugün de aynı. Hiç değişmedi! Ben, içinde yaşadığım toplumun bilinç seviyesinden memnun değilim. Çünkü insana yakışır olanın ne olduğunu kulaklarıma fısıldayan bir büyük sezgim var. Yazıyorum, anlatıyorum, dilim döndüğünce Yeryüzü Cenneti Potansiyeli’nden bahsediyorum hep. Yeryüzünde cennet gibi bir yaşamın mümkün olduğuna inanıyorum. Bunun için insan bilincinin dönüşmesi gerektiğinin ve yaradılıştan getirdiği SEVGİ ÖZ’üyle bağlanmasının gerekliliğini vurguluyorum. Bu yüzyıl insanının bilinç seviyesine tekabül eden değerler sistemini yazdım geçen yazıda. (Yeni Dünya Değerleri) Bunlar yeni şeyler de değil üstelik. Binlerce yıllık kadim öğretilerin, din kitaplarının, felsefenin ve de hatta bilimin sentezinden süzülen değerler bana göre. Evet ben derledim ama onu içime koyan koskoca bir sistem var, biliyorsun kardeşim sen de bunu. Çünkü her sesi susturup, kendinle baş başa kaldığında benim kadar duyuyorsun sen de o sesi. Oraya varabilirsek her şeyin değişeceğini de içinde bir yerlerde biliyorsun.

Şu AN’da burada, bu gezegende var olan bilinç seviyesini tabi ki kabul ediyorum. Nasıl etmem sevgili kardeşim, onun bir parçasıyım ben de! Ama bil ki yaradanın SEVGİsi ve ŞEFKATini taşıyan parçamı, ışıklı yanlarını büyütmeye ant içmiş bir RUHum.

Bir niyetle başlar her şey ve bireysel gayretle dönüşür kader.

Bu nedendendir ki her bir kardeşimi sevgiyle CESARET’lendirmek, kalbini açmasına küçücük de olsa katkı sunmak ve birlikte BİZ varız ve bu YOL’da BİRLİKTE’yiz diyebilmek istiyorum.

Nasıl olacak?

Birçok kardeşim kendi kişisel mutsuzluklarıyla acı içinde kıvranırken toplumsal meselelere sıra gelmiyor biliyorum. Oysaki birey ve toplum ayrılamaz bir bütünün parçalarıdır. Holografik Evren adlı kitaptan, Tanrılar Okulu’ndan, Beyaz Zambaklar Ülkesi’nden ve daha onlarcasından seslenen ses, parçadaki bütünü, bütündeki parçayı görmek üzerine konuşur. Şimdi söyle bana kardeşim; ben bunları duymuş isem, bilmiş isem nasıl susar da köşemde otururum? İçimde bir sönmez ateşle sana ulaşmak istemez miyim? Diğer kardeşlerimi bilgilendirmek, sarsarak UYANmalarını sağlamak istemez miyim? Mutsuzluk sandıkları şeylerin bir illüzyon olduğunu, tek hakikatin IŞIK olduğunu söylemek istemez miyim?

Erich Fromm ve diğer pek kıymetli yazar, guru “kendini sevmekle başlar her şey” derken ne demek istemiş, düşün! Sormaz mıyım bunları sana?

Canım Kardeşim,

Azarlamıyorum. Üstten bir tavırla bilmişçe de konuşmuyorum. Nasıl algıladığın seninle alakalı bir durum. İçimdeki büyük SEVGİ’den dolayı paylaşmak istiyorum bilgimi, yeteneklerimi ve birlikte yapabileceklerimizi…Çok yeni yeni ucundan başarmışken -olduğum kişiyi sevmeyi- sana da cesaret vermek istiyorum.

Sev kendini! Olduğun halinle, her nasıl isen. İçinde kabul edemediğin yanlarına, yargılarına, pişmanlıklarına şefkatin yumuşacık ışığını yolla. “Beşerim, şaşarım” de. Sonra kalk tekrar ayağa ve taçlandır varoluşunu. Her gün daha çok severek, harika bir gün yaratmayı başararak… Kendinin ve bütünün hayrını gözeterek…Bir başına bencil bir varlıktan ziyade hep beraber harika bir BÜTÜN’ü oluşturduğumuzu bilerek… BİRLİKTE cennet gibi bir gezegeni inşa edebileceğimize inanarak…

“Sayısız hatalar yaptık insanlık olarak ve şimdi tamir etme zamanı” diyorum sana.

Ve bunlar için işe kendinden başlaman gerek diye anlatıyorum. Gelenenerjiyi tanı istiyorum. Dünya gezegeni bir çağ kırılımında ve buraya inen bu yeni enerjiye uyumlanamadığında zaten sistem seni eleyecek. Dünya üzerindeki kontrol enerjisi üçüncü boyuta ait eski bir enerji. Uzunca bir süredir beşinci boyut bilgeliğini de yazmaya çalışıyorum, hatırla lütfen.

Uyanık ol ve kendinin en iyi versiyonuna doğru yol al. Bil ki yaşamın zekası hepimizden üstün. Ya bizi yok ederek yoluna devam edecek ya da insanlık onunla uyumlu bir yaşam formu yaratacak. İşte tüm bu nedenlerden 2019 sonundan beri sana anlatmaya çalıştığım YENİ ÇAĞ’ı, YENİ DÜNYA’yı iyi tanı kardeşim. Daha çok işimiz var. Karanlık gibi gözüken pek çok gelişme kapıda ama eğer sen her daim kardeşlerinle uyanık bir şekilde kendi çalışmalarını yapar, fayda üretip fayda yayarsan ZAFER sandığından da yakındır. O yüzden durma, oku, bilgilen, uygula, paylaş! Paylaş ki yayılsın bilgi, dönüşsün bilinç…Kritik eşik geçilsin artık. Kapıda bizi bekleyen harika bir gelecek alternatifi var.

Umudunu koru,

Hep ileri bak!

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kardeşin Nihan

[1]https://listelist.com/100-maymun-fenomeni/

https://www.youtube.com/watch?v=c5Ilu_Vgvno