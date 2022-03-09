Mum ama hangisi?

Mum yakmayı sever misiniz? Şöyle bir hayal edin; ışıkları kapamışsınız, sevdiğiniz bir müzik çalıyor, siz de mum da yakıp belki meditasyon yapıyorsunuz, belki de hayal kuruyorsunuz. Ya da belki benim gibi sevdiğiniz bir mumu yakmak için pek de özel bir an beklemeden; bir işe başlarken, bir yazıya oturmuşken mumunuzu yakıyorsunuzdur.

Bana kalırsa mum yakmak gerçekten çok keyifli. Hele de portakal ya da çam gibi sevdiğim bir aromayı da hafif hafif alıyorsam değmeyin keyfime. Bu gerçekle birlikte artık bir şey var ki o da benim seçici olmam. Sadece mumun şekli ya da kokusu hakkında da değil. Hammaddesi konusunda.

Alışageldiğimiz mumlar yani parafinden üretilen mumlar yandığında zehirli gazlar oluşur. Bu mumlarından salınan toksinler dizel yakıt dumanlarında bulunanlarla aynı.

Soya mumu ve bal mumu ise daha uygun alternatifler. Temiz içeriklerinin yanı sıra hem daha uzun süre yanma kapasitesine sahipler hem de uçucu yağlar ile yine temiz bir şekilde ortam kokusu sağlayabiliyorlar. Ben mum alırken mutlaka kullandıkları koku vericiyi sorguluyorum. Uçucu yağ kullanmıyorlarsa ya da başka deyişle sentetik bir koku kullanıyorlarsa kendi adıma tercih etmiyorum.

Mum konusu benim için burada bitmiyor. Mum yakmayı sevdiğim kadar mumlarımı sonuna kadar da kullanmayı tercih ediyorum. Bir süredir mum yaktığımda balmumu olanlarda kenardan akan, soya mumlarında ise kenarda biriken parçaları alıp bir kavanozda biriktiriyordum. Hatam şu oldu; yüksek bir kavanozda biriktirmiştim. Sonra yatay bir kavanoza aldım.

Neden yatay kavanoz derseniz; ikinci aşamayı yani eritmeyi rahatça yapabilmek için. Önce tencereye su koydum ve normalde buharda pişirme için kullandığım aparatı yerleştirdim. Üzerine de biriken mumların olduğu kavanozu ağzını kapatarak koydum. (Bu noktada yüksek kavanozla kapatamayacağımı fark ettim ve kavanozu yatay bir kavanoza aktardım.)

Tencerenin de kapağını kapadım ve altını açtım. 10 dk kadar bir sürede kavanozdaki mumlar eridi. Dilerseniz hemen işlem bitiminde isterseniz içine uçucu yağ ekleyebilirsiniz.

Ben balmumu ve soyayı karıştırdım çünkü biriktirirken öyle biriktirdim ama siz en baştan ayrı biriktirebilirsiniz.

Elimde mum fitili vardı. Fitili toplu alabilirsiniz. Ben arkadaşımda olduğunu biliyordum ve ondan bir tane aldım. Fitilin altını birazcık mumla içine mum döneceğim kaba sabitledim. Yukarıda kalacak ucunu da kaşığa sardım. Aşağı düşmesin diye.

Sonra da döktüm, soğumaya bıraktım ve fitilin fazlasını kestim. Fitil ucunu uzun bırakmamak önemli.

Bu arada kap dibinde kalan soya mumlarını kaba sıcak su dökerek çıkarabilirsiniz. Ben genelde kaşıkla alıyorum ama sizin hangisi daha kolayınıza gelirse onu deneyin.