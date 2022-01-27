Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
27 Ocak 2022 Perşembe

Evde kendi kağıdınızı yapmak ister miydiniz?

Yaşım ortaya çıkacak ama ben küçükken kağıtlar çok dikkatle kullanılırdı. Kullanılmış kağıtların arkası mutlaka müsvedde kağıdı olurdu. Hatta bu kağıtlar boyutuna göre bazen iki bazen dörde bölünerek el yapımı not defteri yapılırdı. Bunlar çocukluğumdan çok net hatırladığım anılar.


Sonrasında yazıcılar yaygınlaşınca bir şekilde sadece bir tarafına çıktı alınmış kağıtlar bu sefer radarımıza girdi. Kağıdın sadece bir tarafında yazı/görsel varsa bu (yazı/görsel) gizli bir bilgi içermiyorsa tabii ki) arkasına çıktı almak da bir alternatif oldu.


Sonra çocuklu hayat başladı. Bu sefer biz belki boşa çıktı almıyorduk ama eve bir sürü tek tarafa çıktı alınmış ödev, bilgi vs kağıdı gelmeye başlamıştı. Bir kısmını yazıcı için ayırmaya başladık. Burada en çok dikkat edilmesi gereken: zımba teli. Kontrol edin ve varsa temizlemeyi unutmayın. Kağıt yırtılırsa o kısmını kesebilirsiniz de. Bu kağıtların bir kısmı ise çocuklara resim ve aktivite kağıdı olmaya başladı.


Bunu Instagram’da paylaştığımda tamamen kullanılmış ve işi bitmiş kağıtlar için 2 öneri daha geldi. Biri bu kağıtlardan evde tekrar kağıt yapmak. (birazdan nasıl olduğunu da anlatacağım) ben elimde malzemeler yok diye hiç girişmiyordum ama meğer kasnak ve etamin kumaşla da oluyormuş. Bir diğeri de tohum topu yapmak.


Peki nasıl?

Önce kendi kağıdımızı yapmakla başlayalım. Elimizdeki atık kağıtları oldukça küçük parçalara ayırmak lazım. Kağıt parçalayıcı varsa ne ala. Sonra suda bekletmek ve yumuşayınca blender/ mikserle iyice parçalamak gerekiyor. Bir takipçim uzun süre (mesela 1 gece) suda bekleyince buna da gerek olmadığını yazmış (yurtdışında bir hesabın 2. el dükkanından bunun için 2. el bir blender aldığını görmüştüm kendi blenderına zarar gelmesin diye).


Sonra bu bulamaç su bir leğene ya da yeterince geniş bir kaba alınıyor. Burada devreye tel takılmış bir çerçeveyi (çerçevenin şekli kağıdın şeklini belirliyor doğal olarak) bu suya daldırıp çıkarınca kalıntılar tele oturuyor. Bir sünger ya da kumaşla fazla suyunu alıp, biraz bekleyip bir yüzeye ters düz ederek kağıdınızı kurumak üzere ayırabilirsiniz. Telli çerçeveye alternatif olarak ben kasnak ve etamin kumaşı deneyeceğim. Eli alışan kişilerin doğru kalınlıkta kağıt yapmayı başarınca bu kağıtlara yazıcıda baskı aldıklarını bile gördüm.


Tohum topuna gelince; eski gazeteler, peçeteler veya müsvedde kağıtları küçük parçalara bölün ve bir kap içine alın. Üzerini kaplayacak kadar su ekleyin ve iyice karıştırın. Bunu bir gece beklemeye bırakın. Kağıtlar suyu çekince bunu alıp içine çiçek/meyve tohumları ekleyerek iyice sıkın. Bundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlaklar yapın. Bittiğinde tohum toplarınızı kuruması için bir tepsiye koyun ve sıcak bir pencere kenarına veya bir dolaba yerleştirin. 2-3 gün bekletin. Kuruduklarında dağılacak bir kıvamda olurlarsa biraz su ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, evde kendi kağıdını yapmayı deneyecek birileri çıkar mı aramızdan? Sonuçları benimle de paylaşmayı unutmayın.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Evde kendi kağıdınızı yapmak ister miydiniz? Hale Acun Aydın
Alışkanlığım olduğunu anlatamadım Yeşim Tijen
Köprüler kuruluyor Nihan Uycan Özen
Türklerin çocukları neden yabancı çocukları gibi değil? Av. Aslı Karataş
Mars Oğlak Burcunda: En yüksek dağlar Kristin Demirci
Aslında göçmemiş olanlar Berna Köker Poljak
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.