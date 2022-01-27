Evde kendi kağıdınızı yapmak ister miydiniz?

Yaşım ortaya çıkacak ama ben küçükken kağıtlar çok dikkatle kullanılırdı. Kullanılmış kağıtların arkası mutlaka müsvedde kağıdı olurdu. Hatta bu kağıtlar boyutuna göre bazen iki bazen dörde bölünerek el yapımı not defteri yapılırdı. Bunlar çocukluğumdan çok net hatırladığım anılar.

Sonrasında yazıcılar yaygınlaşınca bir şekilde sadece bir tarafına çıktı alınmış kağıtlar bu sefer radarımıza girdi. Kağıdın sadece bir tarafında yazı/görsel varsa bu (yazı/görsel) gizli bir bilgi içermiyorsa tabii ki) arkasına çıktı almak da bir alternatif oldu.

Sonra çocuklu hayat başladı. Bu sefer biz belki boşa çıktı almıyorduk ama eve bir sürü tek tarafa çıktı alınmış ödev, bilgi vs kağıdı gelmeye başlamıştı. Bir kısmını yazıcı için ayırmaya başladık. Burada en çok dikkat edilmesi gereken: zımba teli. Kontrol edin ve varsa temizlemeyi unutmayın. Kağıt yırtılırsa o kısmını kesebilirsiniz de. Bu kağıtların bir kısmı ise çocuklara resim ve aktivite kağıdı olmaya başladı.

Bunu Instagram’da paylaştığımda tamamen kullanılmış ve işi bitmiş kağıtlar için 2 öneri daha geldi. Biri bu kağıtlardan evde tekrar kağıt yapmak. (birazdan nasıl olduğunu da anlatacağım) ben elimde malzemeler yok diye hiç girişmiyordum ama meğer kasnak ve etamin kumaşla da oluyormuş. Bir diğeri de tohum topu yapmak.

Peki nasıl?

Önce kendi kağıdımızı yapmakla başlayalım. Elimizdeki atık kağıtları oldukça küçük parçalara ayırmak lazım. Kağıt parçalayıcı varsa ne ala. Sonra suda bekletmek ve yumuşayınca blender/ mikserle iyice parçalamak gerekiyor. Bir takipçim uzun süre (mesela 1 gece) suda bekleyince buna da gerek olmadığını yazmış (yurtdışında bir hesabın 2. el dükkanından bunun için 2. el bir blender aldığını görmüştüm kendi blenderına zarar gelmesin diye).

Sonra bu bulamaç su bir leğene ya da yeterince geniş bir kaba alınıyor. Burada devreye tel takılmış bir çerçeveyi (çerçevenin şekli kağıdın şeklini belirliyor doğal olarak) bu suya daldırıp çıkarınca kalıntılar tele oturuyor. Bir sünger ya da kumaşla fazla suyunu alıp, biraz bekleyip bir yüzeye ters düz ederek kağıdınızı kurumak üzere ayırabilirsiniz. Telli çerçeveye alternatif olarak ben kasnak ve etamin kumaşı deneyeceğim. Eli alışan kişilerin doğru kalınlıkta kağıt yapmayı başarınca bu kağıtlara yazıcıda baskı aldıklarını bile gördüm.

Tohum topuna gelince; eski gazeteler, peçeteler veya müsvedde kağıtları küçük parçalara bölün ve bir kap içine alın. Üzerini kaplayacak kadar su ekleyin ve iyice karıştırın. Bunu bir gece beklemeye bırakın. Kağıtlar suyu çekince bunu alıp içine çiçek/meyve tohumları ekleyerek iyice sıkın. Bundan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlaklar yapın. Bittiğinde tohum toplarınızı kuruması için bir tepsiye koyun ve sıcak bir pencere kenarına veya bir dolaba yerleştirin. 2-3 gün bekletin. Kuruduklarında dağılacak bir kıvamda olurlarsa biraz su ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, evde kendi kağıdını yapmayı deneyecek birileri çıkar mı aramızdan? Sonuçları benimle de paylaşmayı unutmayın.