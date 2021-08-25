Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
25 Ağustos 2021 Çarşamba

Çamaşırlarınızı ne sıklıkla yıkıyorsunuz?

Sizin bir giydiğiniz kıyafeti çıkarır çıkarmaz yıkayıp yıkamadığınızı bilmiyorum ama büyük ihtimalle Stella McCartney kıyafetlerini sizin kadar sık yıkamıyor. Bu isim size tanıdık gelmiş olabilir çünkü Stella McCartney hem ünlü bir İngiliz moda tasarımcısı, hem de aynı zamanda Beatles üyesi Paul McCartney’in kızı. McCartney diyor ki: "Kişiye özel dikilen bir takımın ilk kuralı onu temizlememektir. Ellemezsiniz. Toz, kir üzerinde kurur ve sonra fırçalarsınız." (Kaynak: Guardian gazetesi)



Bu size çok uç gelmiş olabilir. Açıkçası benim hiç üzerime dikilen bir takımım olmadı. Annem terzi ve bana bir sürü elbise, etek dikti ama onları normal yıkıyoruz. Yine de Stella McCartney’in değindiği nokta önemli: Kıyafetleri gereğinden fazla yıkıyor olabilir miyiz? Şu dönemde ekstra bir dikkat gösterdiğimizi biliyorum. Hele de dışarı çıkmış ve birileriyle buluşmuşsanız eve "üzerimdekileri hemen çıkarıp makineye atmam lazım" duygusuyla eve gelmiş olabilirsiniz. Ama bu istisnai durumun dışındaki çamaşır yıkama alışkanlıklarımıza bakalım bir de.



Çamaşır makineleri evdeki su tüketiminin yaklaşık %17’sini kullanıyor ve bir kıyafetin üretimden elden çıkarılmaya tüm ömrü boyunca neden olduğu karbon ayak izinin de %25’i bu kıyafetin temizlenmesinden geliyor. Makine üreticilerinden AEG’nin yaptığı araştırmaya göre yıkanan kıyafetlerin %90’ı aslında tam kirlenmiş olmuyor.



Bu yüzden üzerinizden çıkardığınız kıyafeti ne kadar giydiğinize göre otomatik olarak makineye ya da kirli sepetine atmadan önce 'Havalandırmam yeterli mi?' diye sormanızı öneririm. Tabii bunun öncesinde kişisel hijyen çok önemli; yani kıyafetleri giyerken bizim temiz olmamız çok önemli.


Bunun yanı sıra bazı markalar tamamen stratejilerini daha az yıkanma üzerine kurmuş. Mesela yıkanmadan haftalarca kullanılabilen yen kıyafetler üreten Unbound Merino ya da nane uçucu yağıyla tazelenen ve daha az sıklıkla yıkanabilen tshirtler Pangaia gibi. Pangaia her bir tshirtünün kullanım ömrü boyunca bu özelliği sayesinde normal bir tshirte göre 3,000 litre daha az su tüketimine yol açtığını belirtiyor.



Kıyafetleri daha az yıkamak ya da daha az yıkanabilen , yıkamadan günlerce giyebileceğiniz kıyafetler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?


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