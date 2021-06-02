Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
02 Haziran 2021 Çarşamba

Çöpünüzü azaltmak için 5 adım

Sıfır atık kavramını hiç duydunuz mu? Ülkemizde de bir politika olarak benimsenen sıfır atık hareketi son 1,5 yıldır bazı hijyen endişeleri nedeniyle biraz sekteye uğrasa da hepimizin bir ucundan tutarak bu harekete destek vermesi gerekiyor.

Dünyadaki başta plastik olmak üzere tek kullanımlık ürünlerin artışına bir tepki olarak doğan sıfır atık akımının öncülerinden biri kitabı Türkçe’ye Sıfır Atık Ev olarak çevrilmiş olan Bea Johnson. Mutfak çöpünden banyosuna evinin her alanında adımlar atarak yılda sadece 1 kavanoz çöp çıkarır hale gelen Johnson harika bir rol model. Ancak şöyle bir kendi evinize bakıp da her gün çıkan en azından bir poşet çöpe bakınca lütfen moraliniz bozulmasın. “Sıfır atık mı demeli az atık mı?” tartışmaları yapılırken sizin de ilk olarak dikkat etmeniz gereken, şimdi neler yapıyorsunuz ve neleri değiştirebilirsiniz, buna odaklanmak. Atığınızı sıfırlayamasanız bile azaltma yönünde adımlar atmak. İleriki haftalarda daha detaylı olarak neler yapabileceğinize mutlaka değineceğim ama bugün amacım sizi öncelikle sıfır atık akımıyla daha bir yakınlaştırmak.

Bugün evimizde vazgeçilmez olarak gördüğümüz kâğıt havlu, poşet çay, plastik poşetler ya da streç film aslında son yüzyılda hayatımıza giren ürünler. Bu ürünlerin hepsinin olmadığı veya ikame edildiği bir zaman vardı. Bunu aklınızda tutarsanız kullandığınız tek kullanımlık ürünlerden hangilerini bırakmak sizin için mümkün? Mesela mutfakta kâğıt havlu yerine mutfak bezi/havlusu kullanabilirsiniz, poşet çay yerine çayı yaprağıyla demleyebilir, tek kişi içecekse süzgeci olan bir kupa ya da mandallı bir bardak içi süzgeç kullanabilirsiniz. Buzdolabı poşetleri yerine yıkanıp tekrar kullanılabilen silikon poşetler ve streç film yerine saklama kabı, eğer bir kâseyi kapamak istiyorsanız bir tabak ya da balmumu ile kaplanmış kumaşlar kullanmak da mümkün. Dediğim gibi evde kullanabileceğimiz ürün alternatifleri oldukça fazla ve bunlar daha üzerine bile düşünmeden ilk olarak aklıma gelenler. Bugün sizden isteğim bu yazıyı okuduktan sonra evdeki çöp kutusu(ları)na bakmanız ve en çok gözünüze çarpan şeyleri kendinize not almanız ki kendinize bir başlangıç yolu seçin.



Peki tek yapabileceğimiz şey atık çıkaran şeyleri tekrar kullanılabilir malzemelerle mi değiştirmek? Kimi zaman “Hayır” demek konusunda elimiz kolumuz bağlı kalabiliyor. O zaman gelin sırayla sıfır atığın 5 adımına ve ‘hayır’ demeye bakalım, ‘hayır’ diyemediğimiz durumlarda ise neler yapabiliriz, görelim.



1. “Hayır” de


Buna başka bir deyişle ‘atık çıkaracak ürünleri reddetmek’ diyebiliriz. Tek kullanımlık ürünler, boşuna baskı aldığımız kağıtlar, tek kullanımlık olmasa bile aslında kullanmayacağımız ya da zaten elimizde olan eşyalar gibi…



2. Azalt


Bazen ‘Hayır’ diyemediğiniz şeyler çıkabilir. Mesela açık ürün alma şansınız yoksa makarna, bakliyat vs gibi birçok gıdanın ambalajı buna örnek olabilir. O zaman da yapabileceğiniz şey birim ambalajı azaltmak. Mesela aldığınız ürünlerin mümkünse daha büyük boyunu tercih etmek, poşet çay yerine yaprak çay alıyorsanız kiloluk almak gibi. Bir de tabii ilk maddede de bahsettiğimiz gibi istek/ihtiyaç ayrımını iyi yapmak ve aslında ihtiyacımız olmadığı halde görüp de hoşumuza giden anlık alışverişleri azaltmak da bu maddede sayılabilir.



3. Yeniden kullan


Azalttık ama yine de elimizde ambalaj kaldı. Mesela aldığınız bir ürünün cam kavanozu, bir ayakkabı kutusu gibi. Bunları da kendiniz ya da çevrenizdekileri için kullanabilir ya da ileri dönüşümle başka bir amaç için kullanılır hale getirebilirsiniz. Kavanozlar ev içinde o kadar çeşitli amaçla kullanılabilir ki. Kalemlik yapmak, içinde başka bir baharat, bakliyat saklamak, buzdolabına yiyecek kaldırmak bunlardan birkaçı. Ayakkabı kutusu demişken, onun da dışı ve içi kaplanarak çok iyi çekmece içi düzenleyici olabilir. Böylece bu malzemelerin atık olması engellenir.



4. Geri dönüştür


Hiçbirini yapamıyor ve o ambalajı elden çıkarmak istiyorsak o zaman yapacağımız şey elimizdeki malzemeyi doğru şekilde ayırmak. Kâğıt, metal, cam gibi ürünleri genelde belediyeler direkt topluyor ya da sokak aralarında kumbaralarda biriktirmenizi öneriyorlar. Bunun dışında giyilemez halde olan kıyafetler için de artık tekstil kumbaraları oluyor ya da bazı markalar bunları zaman zaman topluyor. Pilleri de normal çöpe atmamak gerekiyor. TAP tarafından konan kutuları web sitesinden öğrenerek pilleri onlara ulaştırmalıyız. Atık yağları da lavabodan dökmüyorsunuz değil mi? ALO 181’i arayarak size en yakın toplama noktasını öğrenebilirsiniz. Elektronik atıklar için de birçok kuruluş, anlaşmalı olduğu kargo firmasıyla ücretsiz olarak eskiden pil ya da elektrikle çalışan atıkları kabul ediyor.


5. Kompost yap


Gübreleştirme de diyebiliriz. Evsel atık dediğimiz yemek artıkları, sebze meyve kabukları, ham kağıtlar, kahve posaları, demlenmiş çay yaprakları… Bunların hepsini kendi koşullarınıza göre toprağa dönüştürebilirsiniz. Evde ve bahçede kompost yapmanın farklı yolları var. Buğday Derneği’nin online, ücretsiz olarak edinebileceğiniz Kompost Rehberi’ni bu alanda öneririm.


Siz de lütfen evinizde en çok çıkan atık nedir, buna bakmayı unutmayın. İsterseniz Instagram’da bana @turkisiminimalizm adresinden ulaşıp bunu paylaşabilirsiniz. Belki size daha önce aklınıza gelmeyen bir çözüm öneririm.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

"Orhan Veli şiirleri dile geldi” Osman Enfiyecizade
Çöpünüzü azaltmak için 5 adım Hale Acun Aydın
Şeker krizlerini önlemeye yardımcı olacak baharatlar Deniz Alayat
Onu affedemiyorum Yeşim Tijen
Şekil - içerik - anlam Nihan Uycan Özen
Ben cinsel bir varlığım! Emre Ertegün
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.