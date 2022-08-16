Sezon indirimlerinde yakalamanız gereken klasik parçalar

Espadril\nRahat ve do\u011fal \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n sembol\u00fc espadrillerin modas\u0131 san\u0131yoruz ki hi\u00e7bir zaman ge\u00e7meyecek! Keten, nubuk veya \u00f6rme espadrillerden birini se\u00e7mek size kalm\u0131\u015f.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Bambi, 299 TL.. Omuz \u00e7antas\u0131\nMezuniyet, d\u00fc\u011f\u00fcn, ni\u015fan ve her t\u00fcrl\u00fc \u00f6zel g\u00fcn\u00fcn yan\u0131 s\u0131ra g\u00fcnl\u00fck kullan\u0131mda da d\u00fcz tasar\u0131ml\u0131 bir \u00e7antaya ihtiyac\u0131n\u0131z olacak.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Derimod, 300 TL. . Ask\u0131l\u0131 elbise\nD\u00fcz, \u00e7i\u00e7ekli veya geometrik desenli... C\u0131v\u0131l c\u0131v\u0131l elbiseleri indirimde mutlaka yakalay\u0131n.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: H&M, 160 TL.. Pushup s\u00fctyen\nK\u0131rm\u0131z\u0131 s\u00fctyen al\u0131\u015fveri\u015finizi sezon indiriminden yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in y\u0131lba\u015f\u0131 al\u0131\u015fveri\u015f zaman\u0131 geldi\u011finde bize te\u015fekk\u00fcr edeceksiniz!\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Intimissimi, 329 TL.. Keten etek\nBir tatil kasabas\u0131nda \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf karesinin tamamlay\u0131c\u0131s\u0131, keten etek...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Jimmy Key, 400 TL.\n . Kot ceket\/g\u00f6mlek\nKesimi nas\u0131l olursa olsun denim kuma\u015f ceket ve g\u00f6mleklere \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131yor. Oversize modas\u0131 bir g\u00fcn ge\u00e7se bile geni\u015f kesimli bir kot g\u00f6mlek her zaman i\u015f g\u00f6r\u00fcr. \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Mango, 350 TL.. Kot etek\nDenim kuma\u015f\u0131n rahatl\u0131\u011f\u0131 ile mini etek cazibesi birle\u015fince yine tamamlay\u0131c\u0131 bir klasik ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. \u015e\u0131k, rahat, samimi...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Mavi, 210 TL.. Kolsuz \u00fcst\nKaps\u00fcl gard\u0131rop i\u00e7in adeta temel bir par\u00e7a olan kolsuz \u00fcstler, serin havalarda blazer ceketlerin i\u00e7ine, ofis giyiminde veya g\u00fcnl\u00fck giyimde olmazsa olmaz. Hem trend hem de g\u00f6z dolduran kiremit renginde...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Network, 199 TL. . Midi boy etek\nHer t\u00fcrl\u00fc kombin i\u00e7in joker bir par\u00e7a. \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Oxxo, 59 TL.. Tulum\n\u0130ster ask\u0131l\u0131, ister ask\u0131s\u0131z ve hatta straplez... \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Pull and Bear, 129 TL.. "O siyah elbise" \nHer durumu kurtaran siyah elbise, klasik par\u00e7alar aras\u0131nda ilk 3'e girer! \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Zara, 330 TL.\n . Beyaz elbise\nYaz-k\u0131\u015f her ortamda kullan\u0131labilen siyah elbisenin karde\u015fi, yaz\u0131n g\u00f6zdesi beyaz elbise... \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: 299 TL. . Klasik kesim \u015fort\nYaz i\u00e7in kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alar listesinde ilk 3'e girebilecek bir \u00fcr\u00fcn varsa o da klasik kesim bir \u015fort olabilir. \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Twist, 228 TL. \n . Bol pa\u00e7a pantolon\nBize g\u00fcvenin, skinny ile \u0130spanyol pa\u00e7a pantolon gidip gelen pantolon trendlerinde bol pa\u00e7a pantolonlar rahatl\u0131klar\u0131 ve \u015f\u0131k duru\u015flar\u0131 sayesinde kendine sa\u011flam bir yer edindi. \nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Yarg\u0131c\u0131, 375 TL. .
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