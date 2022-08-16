Sezon indirimlerinde yakalamanız gereken klasik parçalar

Sezon indirimleri başladı! Moda sürekli değişim halinde olsa da bazı parçalar her zaman klasik. Kampanyaları yakalayıp önümüzdeki yaz sezonu için alabileceğiniz ürün örneklerini, indirimli fiyatlarıyla sizin için derledik.

Moda
16 Ağustos 2022 14:20 Güncelleme: 16 Ağustos 2022 14:23
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  • Espadril

    Rahat ve doğal şıklığın sembolü espadrillerin modası sanıyoruz ki hiçbir zaman geçmeyecek! Keten, nubuk veya örme espadrillerden birini seçmek size kalmış.

    Görseldeki ürün: Bambi, 299 TL.

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  • Omuz çantası

    Mezuniyet, düğün, nişan ve her türlü özel günün yanı sıra günlük kullanımda da düz tasarımlı bir çantaya ihtiyacınız olacak.

    Görseldeki ürün: Derimod, 300 TL.

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  • Askılı elbise

    Düz, çiçekli veya geometrik desenli... Cıvıl cıvıl elbiseleri indirimde mutlaka yakalayın.

    Görseldeki ürün: H&M, 160 TL.

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  • Pushup sütyen

    Kırmızı sütyen alışverişinizi sezon indiriminden yaptığınız için yılbaşı alışveriş zamanı geldiğinde bize teşekkür edeceksiniz!

    Görseldeki ürün: Intimissimi, 329 TL.

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  • Keten etek

    Bir tatil kasabasında çekilmiş fotoğraf karesinin tamamlayıcısı, keten etek...

    Görseldeki ürün: Jimmy Key, 400 TL.

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  • Kot ceket/gömlek

    Kesimi nasıl olursa olsun denim kumaş ceket ve gömleklere çok yakışıyor. Oversize modası bir gün geçse bile geniş kesimli bir kot gömlek her zaman iş görür.

    Görseldeki ürün: Mango, 350 TL.

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  • Kot etek

    Denim kumaşın rahatlığı ile mini etek cazibesi birleşince yine tamamlayıcı bir klasik ortaya çıkıyor. Şık, rahat, samimi...

    Görseldeki ürün: Mavi, 210 TL.

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  • Kolsuz üst

    Kapsül gardırop için adeta temel bir parça olan kolsuz üstler, serin havalarda blazer ceketlerin içine, ofis giyiminde veya günlük giyimde olmazsa olmaz. Hem trend hem de göz dolduran kiremit renginde...

    Görseldeki ürün: Network, 199 TL.

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  • Midi boy etek

    Her türlü kombin için joker bir parça.

    Görseldeki ürün: Oxxo, 59 TL.

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  • Tulum

    İster askılı, ister askısız ve hatta straplez...

    Görseldeki ürün: Pull and Bear, 129 TL.

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  • "O siyah elbise"

    Her durumu kurtaran siyah elbise, klasik parçalar arasında ilk 3'e girer!

    Görseldeki ürün: Zara, 330 TL.

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  • Beyaz elbise

    Yaz-kış her ortamda kullanılabilen siyah elbisenin kardeşi, yazın gözdesi beyaz elbise...

    Görseldeki ürün: 299 TL.

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  • Klasik kesim şort

    Yaz için kurtarıcı parçalar listesinde ilk 3'e girebilecek bir ürün varsa o da klasik kesim bir şort olabilir.

    Görseldeki ürün: Twist, 228 TL.

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  • Bol paça pantolon

    Bize güvenin, skinny ile İspanyol paça pantolon gidip gelen pantolon trendlerinde bol paça pantolonlar rahatlıkları ve şık duruşları sayesinde kendine sağlam bir yer edindi.

    Görseldeki ürün: Yargıcı, 375 TL.

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