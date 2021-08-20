Damla Çeliktaban
Damla Çeliktaban Tüm Yazıları
20 Ağustos 2021 Cuma

Okula dönüş ihtimali



1,5 sene oldu.

10 yıllık hayatın 10’da biri.

Çok uzun yani.

Covid-19 adını duymamızla, çocuklarımız ve okul kavramlarının birbirinden ayrılması tam 1,5 sene.


Oğlum ilkokulu online bitirdi.

5.sınıfı online gördü.

Bir çok küçük çocuk, daha okul nedir anlamadan kendilerini her gün saatlerce bilgisayarın başında oturur buldular. Bunu normal sandılar.

Bir çok küçük çocuk, derslerini takip etmek için annesinin babasının telefonunun peşine düştü,

Bir çok küçük çocuk, düzenli internet erişimi olmayan evlerde, hevesi kursağında kalakaldı,

Bir çok küçük çocuk, onu gören bir öğretmen olmayınca hayatında, görünmez kaldı evlerinin içinde...

Çocuklar, ekran başında, kambur oldular, küçücük yaşta...


Oğlum bu sene 6.sınıf.

Okullar açılıyor diyorlar, inanalım mı?


Kırtasiyelerden okula dönüş bültenleri gelmeye başladı bile.

İnanalım mı?


Salgın diyeceksiniz, tüm dünyanın derdi, sana özel değil ki.

Ben de evet, diyeceğim, salgın dert ama okulsuzluk değil.


Birçok arkadaşım yurtdışına göçtü son senelerde.

En yakın çevremi 10 kişi sayalım. 7’si gitti ülkeden.

Hepsi aynı sebepten, çocukları için.


Bu ülkede, başa ne gelirse gelsin, hakkı korunmayan,

Şehircilikten, eğitim tasarlanmasına hiçbir söz hakkı olmayanlar hep çocuklar.


Şimdi, diyorlar ki açacağız okulları.

Bu sözün peşindeyim sayın yetkili. Ola ki yaz bittiğinde “4. Dalga geldi, rakamlar yükseldi, salgın coştu” diyecek olursunuz; Aman diyim…


Bütün yaz düğünlerde coşan,

Otellerde seken,

Sahil kasabalarında dipdibe insanlara izin verdiğinizi gördüm.

Gördük biz.


Şimdiden sonra, elinizde son kalan 3 -5 kalifiye vatandaşı da kaybetmemek için kanınızın son damlasına kadar okulları açık tutmak için didindiğinizi görmemiz gerek.


İyi niyet, çocuklardan başlamıyorsa nereden başlar bilmediğimiz için.


Bir ülke, çocuklarının iyiliğini öne koymuyorsa, hangi değerler üzerinde yükseliyor bunu tahayyül edemediğim için.


Bugünü kurtarmak adına geleceğini yiyenlere neler olduğunu tahmin ettiğimiz için.


Aman, diyim…!

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Onları asla görmek istemiyorum Yeşim Tijen
Okula dönüyor muyuz? Damla Çeliktaban
Kendim olmayayım da kim olayım? Duygu İslamoğlu
Yaslıyken bedenimize neler oluyor? Berna Köker Poljak
Gıda israfının bir parçası olmayın Hale Acun Aydın
Çocuksuz restoran istemek ayrımcılık mı? Av. Aslı Karataş
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.