Yayla çorbası

Dünyanın en iyi 10 çorbası arasına giren geleneksel çorbalarımızdan biri; Yayla çorbası. Müjgan Yurtseven'in nefis tarifini mutlaka deneyin.

Yayla çorbası
Yaşam
Giriş: 04 Mart 2024 10:03
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Türk mutfağından;

CNNTravel tarafından dünyanın en iyi 10 çorbası arasına giren geleneksel çorbalarımızdan biri olan Yayla Çorbası Türk mutfağının uluslararası platformda tanıtılmasında sevindirici haber bizler için...


Naneli sosuyla çok lezzetli olan bol yoğurtlu & pirinçli çorba biraz dikkat ve özenle kolaylıkla yapılabilir, ayrıntılar tarif içinde...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • Yarım bardak osmancık pirinci
  • 5 bardak et suyu veya su
  • 400 gr ekşimiş ev yoğurdu
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane



Yapılışı:

* Yıkanmış pirinç, et suyu veya suyu derin bir tencereye alarak pirinçler yumuşayana kadar 15 - 20 dakika haşlayın.


* Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta, un ve tuzu iyice çırpın.


* Haşlanan pirincin suyundan 2 kepçe kadar yoğurtlu karışıma yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve pirinçli suya aktarıp hızlıca karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın (çorbanın kesilmemesi için yoğutlu karışımı pirinçli suya ekledikten sonra fazla kaynatmayın). Çorbanın sıcak kalması için tencerenin kapağını kapatıp kenara alın.


* Tereyağı ve zeytinyağını sos tenceresinde eritin, baloncuklar oluşmaya başlayınca naneyi ekleyip ocağı kapatın.


* Naneli sosu çorbaya ilave ederek sıcak olarak servis edin.


Kısa notlar;

* Kullandığım yoğurt ekşi olduğundan limon suyuna gerek kalmadı, yoğurt taze ise yoğurtlu karışıma yarım limon suyu ilave edebilirsiniz.


* Bizim evde koyu kıvamlı çorba tercih edildiğinden su miktarını kontrollü ayarlıyorum. Daha sulu olsun isterseniz çorbayı pişirdikten sonra 1 bardak daha kaynar su ekleyebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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