Çuha çiçeği yağı nedir? Çuha çiçeği yağı nasıl kullanılır?

Kapsül formunda kullanılan çuha çiçeği yağı birçok hastalığa karşı destekleyici olarak kullanılıyor.

Çuha çiçeği yağı nedir? Çuha çiçeği yağı nasıl kullanılır?
Sağlık
19 Ekim 2020 Pazartesi

Çuha çiçeği yağı (Evening Primrose Oil/EPO), akşam çiçeği ya da eşek otu olarak bilinen Oenothera biennis bitkisinden elde edilen bir yağdır. İçeriğindeki gama-linolenik asit (GLA), bitki yağlarında bulunan omega-6 yağ asitlerinden biridir ve EPO’nun şifalı özellikleri bu maddeden kaynaklanır. Çuha çiçeği yağı, piyasada genellikle kapsül formunda bulunur ve tüketilir.


Çuha çiçeği yağının faydaları


1- Akne ve cilt sorunlarında etkilidir

Çuha çiçeği yağında bulunan GLA, ciltteki enflamasyonu ve lezyonlara neden olan hatalı cilt hücrelerini azaltmaya yardımcı olarak akne sorununun giderilmesini sağlar. Cildin nem dengesinin sağlanmasında da etkili olan GLA, düzenli kullanıldığında keilitis olarak bilinen dudak çevresindeki lezyonların iyileşmesini de destekler. Akne gibi ciltteki enflamasyona bağlı olarak gelişebilen egzama sorunu için de çuha çiçeği yağının etkili olduğu biliniyor. 2005 yılında yapılan bir araştırmada, çuha çiçeği yağı takviyesinin cildin elastikiyetini, nemini ve direncini artırarak çeşitli cilt sorunlarına karşı etkili olabileceği doğrulanmıştır.


2- Adet öncesi sendromu (PMS) semptomlarını azaltır

Yapılan araştırmalar, çuha çiçeği yağının depresyon, huzursuzluk ve şişkinlik gibi adet öncesi sendroma bağlı gelişen semptomların azaltılmasında etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, çuha çiçeği yağında bulunan GLA maddesinin PMS semptomlarını tetikleyen prolaktin hormonunu dengelediğini düşünüyor. 2010 yılında yapılan bir başka araştırma ise, B6 ve E vitaminleri ile birlikte alınan çuha çiçeği yağı takviyesinin PMS sorununa karşı etkili olacağını doğruluyor.


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3- Meme ağrılarını azaltmaya yardımcı olur

Adet döngüsünde meydana gelen hormonal değişimlere bağlı olarak bazı kadınlarda meme ağrısı şikayeti görülebilir. Çuha çiçeği yağında bulunan GLA, enflamasyonu azaltarak ve döngüsel meme ağrısına neden olan prostaglandinleri dengeleyerek bu şikayetin giderilmesinde de yardımcı olur.


4- Menopoz sürecini kolaylaştırır

Yapılan araştırmalar, altı hafta boyunca günlük 500 mg kadar çuha çiçeği takviyesi alan kadınların menopoz sürecinde görülen sıcak basmaları şikayetini daha az yaşadığını göstermiştir.


5- Kalp sağlığını destekler

2014 yılında yapılan bir başka çalışmada, çuha çiçeği yağının antienflamatuar özelliklerinin kandaki kolesterolü azaltmaya yardımcı olduğu görüldü. Vücuttaki enflamasyonun azalması ve kolesterolün dengelenmesi, kalp hastalıklarına karşı korunma sağlar.


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Referanslar:

Annette McDermott. "10 Benefits of Evening Primrose Oil and How to Use It". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/evening-primrose-oil (07.03.2019)

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