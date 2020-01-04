Balkabaklı turta

Malzemeler
Hamur:
Harç:
Yapılışı
Kuru malzemeleri eleyerek kaba koyun. Diğer malzemeleri ekleyerek yoğurun. 15 dakika dolapta dinlendirin. Hamurun 3/4’ünü dolaptan çıkarın. Merdaneyle açıp turta kabına ve tepsiye yayın. Kabarmaması için üzerine bir tabak koyarak 175 derecede 30 dakika pişirin.
Hamur pişerken üst malzemeyi hazırlayın. 7 su bardağı rendelenmiş balkabağını 2 su bardağı şekerle tavada pişirin. İçine 1 su bardağı ceviz içini koyun. 2-3 dakika karıştırıp altını kapatın. Pişen hamuru fırından alıp, üzerine kabakları güzelce yayın. Dolaptan hamurun kalanını çıkartıp rendeleyin. Tekrar fırına verip, 10-15 dakika daha pişirin.