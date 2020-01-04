Balkabaklı turta tarifi

Neşe Şenol'dan nefis balkabaklı turta tarifi...

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Balkabaklı turta

Malzemeler

 

Hamur:

  • 150 gr margarin
  • 1 yumurta
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket vanilya
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2.5 su bardağı un

 

Harç:

  • 7 su bardağı rendelenmiş balkabağı
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı parçalanmış ceviz

 

Yapılışı

Kuru malzemeleri eleyerek kaba koyun. Diğer malzemeleri ekleyerek yoğurun. 15 dakika dolapta dinlendirin. Hamurun 3/4’ünü dolaptan çıkarın. Merdaneyle açıp turta kabına ve tepsiye yayın. Kabarmaması için üzerine bir tabak koyarak 175 derecede 30 dakika pişirin.

 

Hamur pişerken üst malzemeyi hazırlayın. 7 su bardağı rendelenmiş balkabağını 2 su bardağı şekerle tavada pişirin. İçine 1 su bardağı ceviz içini koyun. 2-3 dakika karıştırıp altını kapatın. Pişen hamuru fırından alıp, üzerine kabakları güzelce yayın. Dolaptan hamurun kalanını çıkartıp rendeleyin. Tekrar fırına verip, 10-15 dakika daha pişirin.

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