Tarçınlı çörek tarifi

Bu sefer tarçının iştah kesici özelliğini değil, lezzetini kullanarak yapıyoruz tatlılarımızı...

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Tarçınlı rulo çörek

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1,5 tatlı kaşığı kuru maya (ya da 1 paket instant maya)
  • 1/4 su bardağı ılık süt
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2,5 su bardağı un

 

İçi için:

  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tarçın

 

Üzeri için:

  • 120 gram beyaz çikolata

 

 

Yapılışı
Kuru mayayı, ılık süt ve toz şekerle karıştırıp mayanın aktive olması için kısa bir süre oda sıcaklığında bekletin. 2 su bardağı elenmiş unu karıştırma kabına alın. Ortasını çukur gibi açın, kenar kısımlarına tuzu serpiştirin. Maya karışımı, tereyağı ve yumurtayı orta kısmına alın. Kenar kısımlarda kalan unu ortaya doğru alıp hamuru toparlanana kadar yoğurun.

 

Ele yapışmayacak bir kıvamda olması gereken hamura gerekirse azar azar kalan unu ekleyin. Yumuşak bir kıvam alan hamuru hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın. Hamurun çok ince olmamasına dikkat edin. Geniş olan kenar kısımlarda bir parça boşluk bırakıp toz şeker ve tarçını hamurun üzerine serpin. Boşluk kalan kenar kısımlardan başlayıp hamuru rulo şeklinde sarın.

 

Tarçınlı ruloyu keskin bir bıçak yardımıyla 10 eşit parçaya bölüp yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Oda ısısında 30-35 dakika mayalanması için bekletin. Giderek büyüyen rulolar birbirine değebilir, sıkıntı yok. Mayalanan tarçın rulolarını önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Çöreklere son dokunuşu yapmak için; küçük parçalara ayırdıktan sonra cam bir kaseye aldığınız beyaz çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin. Kaynamakta olan su buharının eriyen çikolataya gelmemesine ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin. Fırından çıkardığınız ve kısa bir süre soğuyan çöreklerin üzerine eritilmiş beyaz çikolatayı gezdirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

 

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