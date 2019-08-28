Limon ve sarımsaklı fasulye

İpek Bozkurt'tan limon ve sarımsaklı fasulye tarifi...

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Limon ve sarımsaklı fasulye

Malzemeler (2 kişilik)

  • 500 g yeşil fasulye
  • 1 limonun suyu
  • 1 limonun dilimleri
  • 2-3 diş sarmısak
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Tatlı paprika (isteğe bağlı)

  

 

Yapılışı

Fasulyeler temizlendikten sonra 5-10 dakika kadar buzlu suda bekletilir. Bu sırada bir tencerede tuzlu su kaynatılır ve fasulyeler içinde 3-4 dakika pişirilir. Suları süzülür ve pişirme işlemini durdurmak için tekrar buzlu suya atılırlar. Bir tencerenin içinde tereyağında dövülmüş veya bütün olarak da kullanılan sarmısaklar öldürülür. Kızgın yağın içinde yarı pişmiş fasulyeler, limon dilimleri, limon suyu, tuz ve karabiber konarak 5 dakika pişirilir. İsteğe bağlı olarak üzerine tatlı paprika serpilerek, ılık olarak servis edilir.

 

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