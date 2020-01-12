Cennet hurmalı körpe ıspanak salatası
Müjgan Yurtseven'den alışılmışın dışında ve sağlıklı bir salata tarifi.
Tatlı ekşi uyumunun bir arada olduğu leziz ve sağlıklı salata.
Servis:
4 kişilik
Hazırlama süresi:
20 dakika
Malzemeler:
- 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
- 400 gr körpe ıspanak
- 1 adet cennet hurması
- 1 su bardağı nar tanesi
- 1/2 su bardağı kaju fıstığı
Sosu için:
- 1/2 su bardağı portakal suyu
- 1 limonun suyu
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1/4 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
- Ispanakları yıkayıp sebze kurutucusunda veya temiz mutfak havlusunda tamamen kurutarak salata kasesine alın.
- Cennet hurmasının kabuklarını soyup doğrayarak ıspanakların üzerine yerleştirin.
- Üzerine nar taneleri ve kaju fıstığını serpin.
- Sos malzemelerini karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
Afiyetle sevgiyle kalın…