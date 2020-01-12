Cennet hurmalı körpe ıspanak salatası

Müjgan Yurtseven'den alışılmışın dışında ve sağlıklı bir salata tarifi.

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Cennet hurmalı körpe ıspanak salatası
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Tatlı ekşi uyumunun bir arada olduğu leziz ve sağlıklı salata.

 

Servis:

4 kişilik

 

Hazırlama süresi:

20 dakika

 

Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 400 gr körpe ıspanak
  • 1 adet cennet hurması
  • 1 su bardağı nar tanesi
  • 1/2 su bardağı kaju fıstığı

 

Sosu için:

  • 1/2 su bardağı portakal suyu
  • 1 limonun suyu
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

 

 

Yapılışı:

  • Ispanakları yıkayıp sebze kurutucusunda veya temiz mutfak havlusunda tamamen kurutarak salata kasesine alın.

     

  • Cennet hurmasının kabuklarını soyup doğrayarak ıspanakların üzerine yerleştirin.

     

  • Üzerine nar taneleri ve kaju fıstığını serpin.

     

  • Sos malzemelerini karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.
     

Afiyetle sevgiyle kalın…

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