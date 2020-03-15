Karalahanalı sucuklu omlet

Farklı ve leziz bir omlet tarifi!

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Karalahanalı sucuklu omlet

Malzemeler (2 kişilik)

  • 60 gr tereyağı
  • 100-110g ince ince dilimlenmiş acısız sucuk
  • 100 gr yıkanıp kıyılmış karalahana
  • 4 yumurta

 

Yapılışı

Tereyağını kısık ateşte eritin. Sucukları altın rengini alana dek yağda kavurun, sonra onları başka bir kaba alın. Karalahanayı aynı yağda diriliğini bırakana kadar kavurun. 60 ml su katın ve bir dakika kadar kaynatın. Daha sonra irice bir kaşıkla bunları dört parça halinde temiz bir tavaya koyun ve her parçanın üzerine bir yumurta kırın. Tavanın kapağını kapatın, ocağı kısın ve hafif ateşte üç dakika pişirin. Kapağı kaldırdığınızda yumurtalar şeffaf görünmeli. Her bir parçanın üzerini çıtır çıtır sucuklarla süsleyin. Tavada kalan suyu da üzerlerinde eşit oranda gezdirin ki vitaminler heba olmasın. (Karalahana yerine ıspanak da kullanabilirsiniz.)

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