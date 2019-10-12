Zeytin soslu, hellim peynirli biber salatası. Nasıl yapıldığına bir bakalım..
Malzemeler:
Zeytinli salata sosu:
Üstü için:
Yapılışı:
Dolmalık kırmızı biberlerin çekirdekleri çıkarılır, uzunlamasına ortadan 2’ye bölünür ve buharda yumuşayana kadar pişirilirler (düdüklü tencerede buharda 15dk).
Eğer haşlanmışlarsa iyice sularını süzmeleri için bir süzgeçte zaman zaman üzerlerine hafif baskı uygulanarak süzdürülürler. Servis edilecek tabağa dizilirler.
Zeytin ezmesi, sızma zeytinyağı, dövülmüş sarmısak, sirke, tuz karıştırılarak sos hazırlanır.
Hellim peyniri 1/2 cm kalınlığında dilimlenir ve kızgın, yağsız teflon tavada alt üst kızarana kadar pişirilir.
Biberlerin üzerine önce sos dokulur, ardından kızarmış hellim peyniri dilimleri, en son da bol kıyılmış maydanoz ve bir tutam da çörek otu serpilerek servis edilir.
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