Hellim peynirli biber salatası nasıl yapılır?

Pratik salata tariflerine bir yenisi daha eklendi.

Zeytin soslu, hellim peynirli biber salatası. Nasıl yapıldığına bir bakalım..

Malzemeler:

5 kırmızı dolmalık biber

Zeytinli salata sosu:

2/3 kahve fincanı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

1 çorba kaşığı balzamik sirke

1 diş sarmısak

Tuz

Üstü için:

1 paket hellim peyniri

Çörek otu

Maydanoz

Yapılışı:

Dolmalık kırmızı biberlerin çekirdekleri çıkarılır, uzunlamasına ortadan 2’ye bölünür ve buharda yumuşayana kadar pişirilirler (düdüklü tencerede buharda 15dk).

Eğer haşlanmışlarsa iyice sularını süzmeleri için bir süzgeçte zaman zaman üzerlerine hafif baskı uygulanarak süzdürülürler. Servis edilecek tabağa dizilirler.

Zeytin ezmesi, sızma zeytinyağı, dövülmüş sarmısak, sirke, tuz karıştırılarak sos hazırlanır.

Hellim peyniri 1/2 cm kalınlığında dilimlenir ve kızgın, yağsız teflon tavada alt üst kızarana kadar pişirilir.

Biberlerin üzerine önce sos dokulur, ardından kızarmış hellim peyniri dilimleri, en son da bol kıyılmış maydanoz ve bir tutam da çörek otu serpilerek servis edilir.