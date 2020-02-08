Soğan reçeli nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan Soğan Reçeli tarifi...

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Soğan reçelini denediniz mi?

Malzemeler

  • 2 kg kışlık (sarı) soğan
  • 2 su bardağı şeker
  • 1/3 su bardağı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 çorba kaşığı elma sirkesi
  • 3 tane karanfil

 

 

Yapılışı

Soğanlar ya elde çok minik ya da mutfak robotunda doğranır. Kalın altlı bir tencerenin içinde zeytinyağında soğan öldürülür, tuz ekilir. Soğanların rengi şeffaflaşınca şeker konur ve hafif karamelize edilir.

 

Karanfil ve sirke konur, tencerenin kapağı kapatılıp çok kısık ateşte kıvam alana kadar pişirilir. Bir tabağın üzerine reçelden bir çay kaşığı kadar konur, eğer akmıyorsa hazırdır. Reçel önceden kaynatılarak sterilize edilmiş kavanozlara sıcakken doldurulur ve hemen kapakları kapatılıp, soğuyana kadar tepe taklak çevrilir. Vakumlanmış olan konserveler kilerde 1 seneye yakın saklanabilir.

 

 

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