Evde makarna nasıl yapılır?

Evde makarna yapmak sanıldığı kadar zor değil. İşte adım adım ev yapımı makarna tarifi…

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Evde makarna nasıl yapılır?

Ev yapımı makarnayı kışlık olarak hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız makarnaları bez bir kesenin içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz, günlük ihtiyacınıza göre malzemeleri azaltabilirsiniz. 

 

Hazırlama süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

 

Ev yapımı makarna için malzemeler:

  • 17 adet yumurta
  • 7 su bardağı oda sıcaklığında bekletilmiş su
  • 700 ml oda sıcaklığında bekletilmiş süt
  • 6 kilogram un
  • 3 yemek kaşığı tuz

 

Hazırlanışı:

Derin bir yoğurma kabının içerisine elenmiş undan bir havuz oluşturun. Havuzun ortasına sırasıyla yumurtaları kırarak, yavaş yavaş un ile harmanlayın. Karışımın içerisine tuz ekleyin. Oda sıcaklığında bekletilmiş sütü yavaş yavaş karışıma ilave edin. Hamura ılık su ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edin. Makarna hamurunu, ağzı kapalı bir şekilde yarım saat dinlendirin. Hamuru küçük küçük parçalara ayırın. Ayırdığınız parçaları merdane yardımıyla açın. Hamuru şerit şerit kesin. Hazırladığınız makarnayı dilerseniz fırında 10 dakika kurutup saklayabilirsiniz.

 

Lezzetli bir öneri: Hazırladığınız makarna hamurunu kalın veya ince şeritler halinde kesebilirsiniz. Hazırladığınız makarnayı, kuru ve serin bir yerde saklamayı ihmal etmeyin.

 

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