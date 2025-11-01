Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir?

Birkaç aydan fazla süren bir ilişki içerisinde bulunmuş herhangi birisi, size, ilişkinin oldukça mücadele gerektiren bir şey olduğunu söyleyecektir - iyi ve sağlıklı bile olsa. Ancak son zamanlarda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, bunun sebebi, ilişki içerisinde yapmanız gereken, fakat ihmal ettiğiniz şeyler olabilir - ya da daha kötüsü hiç yapmadığınız. İşte bunlar, geç olmadan ilişkilerimizi daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için yapabileceğimiz şeyler. Bir sorun olduğunda bunu fark edebilmek ve yaptığınız hangi hareketlerin sorunu büyüttüğünü kavrayabilmek. İlişkinizdeki parıltının solmaya başladığını fark etmek ya da partnerinizle aranızdaki harika uyumu korumayı istemek.

İşte herkesin ilişki içerisinde yapması gereken, ancak ihmal edilen 7 şey: