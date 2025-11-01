Mutlu bir ilişkinin sırrı nedir?

İlişkinizde yapıyor olmanız gereken, ama muhtemelen yapmadığınız 7 şeyi sıraladık. Hangileri size uyuyor?

İlişki
01 Kasım 2025
  • Birkaç aydan fazla süren bir ilişki içerisinde bulunmuş herhangi birisi, size, ilişkinin oldukça mücadele gerektiren bir şey olduğunu söyleyecektir - iyi ve sağlıklı bile olsa. Ancak son zamanlarda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, bunun sebebi, ilişki içerisinde yapmanız gereken, fakat ihmal ettiğiniz şeyler olabilir - ya da daha kötüsü hiç yapmadığınız. İşte bunlar, geç olmadan ilişkilerimizi daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için yapabileceğimiz şeyler. Bir sorun olduğunda bunu fark edebilmek ve yaptığınız hangi hareketlerin sorunu büyüttüğünü kavrayabilmek. İlişkinizdeki parıltının solmaya başladığını fark etmek ya da partnerinizle aranızdaki harika uyumu korumayı istemek.

    İşte herkesin ilişki içerisinde yapması gereken, ancak ihmal edilen 7 şey:

  • 1- Ne kadar değer verdiğinizi hatırlatın

    Kişinin, partnerini cepte görmesi, korkunç derecede basittir - özellikle de birliktelik bir süredir devam ediyorsa ve yeni ilişki parıltısını kaybetmişse. Ancak psikolog Susan Krauss Whitbourne'a göre, partnerinize, ona karşı minnet duyduğunuzu göstermek - marketten favori dondurmasını alarak ya da eve geldiğinde yanağına konduracağınız bir öpücükle - ideal ilişkiyi yaratma bakımından büyük farklılık sağlar. Partnerinize ekstradan biraz ilgi göstermenin, ilişkinize yeniden kattığı sıcaklığı görünce hayret edeceksiniz.

  • 2- Partnerinizin özel hayatını özel tutmak

    Psikolog Randi Gunther, partnerinizin özel hayatına saygıyla yaklaşmanın önemini vurguluyor - özellikle de söz konusu arkadaşlarınız ve ortak tanıdıklarınız olduğunda. Arkadaşınızla, kendi sırrınızmış gibi, partnerinizle ilgili bir şeyi paylaşma isteği, cezbedici olabilir; ancak günün sonunda, partnerinizin sınırlarına saygı duymak, ilişkinizin daha sağlam bir temele oturabilmesi için gereklidir.

  • 3- Utansanız bile, açık olun

    Bir şeylerden canımız sıkıldığında ya da karşı tarafın üzülmesinden korktuğumuzda, düşüncelerimizi ve korkularımızı içimize atmak, kolaydır, diyor Dr. Gunther. Ancak söz konusu iletişim olduğunda, açık ve gururdan arınmış güçlü bir efor sarf etmek, çok daha sağlıklı bir rotadır. Böylelikle hem akıl oyunları hem de gereksiz yanlış anlaşılmalar en aza indirgenebilir.

  • 4- Tartışırken "...hissediyorum." cümle yapısını kullanın

    İletişim uzmanı Preston Ni, "sen" öznesine sahip cümlelerdense, "Ben...hissediyorum." kalıbını kullanmanın öneminden bahsediyor. "Çoğumuz, ne yapmamız gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmıyoruz ve "sen" dilini kullandığımızda, karşı tarafın öfke ve savunma duygularını kolaylıkla harekete geçirdiğimizi fark etmiyoruz." Bu yüzden konuşmaya "Benim ihtiyaçlarımı hiç düşünmüyorsun." gibi bir cümleyle başlamaktansa, şu şekilde giriş yapmayı deneyin: "Bana sormadan ikimiz için planlar yaptığında, benim isteklerimi hiç umursamıyormuşsun gibi hissediyorum."

  • 5- Birlikte, belirli filmler izleyin

    Herhangi bir film değil - özellikle ilişkiler hakkındaki filmler. Rochester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, haftada bir kez, ilişkilerle ilgili bir film izleyen ve sonrasında film üzerine konuşan çiftler, birçok pozitif kazanım elde ediyorlar. Çünkü başkalarının ilişkileri üzerinde konuşmak, kendi davranışlarımız söz konusu olduğunda daha bilinçli hareket etmemizi sağlıyor. O halde battaniyenin altına girin ve biraz film izleyin.

  • 6- Birlikte ufkunuzu geliştirecek aktiviteler yapın

    Yapılan araştırmalara göre, birlikte yaratıcı aktivitelere katılan çiftler - yeni bir yere seyahat etmek ya da bir kursa başlamak gibi - genelde daha sağlam temellere oturan bir ilişkiye sahip oluyorlar. Çünkü böyle bir durumda, ayrı yönlere doğru gitmektense, birlikte gelişmenize yardımcı olacak aktivitelere girişmiş oluyorsunuz. Bu yüzden tatil rezervasyonunuzu yaptırın ya da her zaman gitmek istediğiniz o yemek kursuna yazılın!

  • 7- Her hafta fazladan 6 saati birlikte geçirin

    Yapılan araştırmalara göre, hafta içerisinde, ortalamanın üzerinde ekstra 6 saati birlikte geçiren çiftlerin ilişkileri, totalde çok daha iyi oluyor. Bir film gecesi için gün belirleyin ya da her Pazar sabahı birlikte kahvaltı edecek şekilde programlanın. Bu küçük, ekstra şeyler, işe yarıyor gibi görünmüyor olabilirler; ancak daha sağlıklı bir ilişki yaratma yolunda, çok etkilidirler.

  • Misafir daha guzel olabilirdi
